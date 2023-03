Locutor Marino Guzmán asegura nunca buscó dañar a nadie con sus imitaciones; con su trabajo solo ganó amigos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El locutor y periodista Marino Guzmán, conocido popularmente como «El Mismísimo», aseguró que imitar figuras reconocidas del país como los políticos Joaquín Balaguer, Jacobo Majluta o Juan Bosch, nunca le trajo inconvenientes, principalmente porque no lo hacía para dañar a nadie.

Explicó que las imitaciones que realizaba surgían de situaciones determinadas en las que se veían involucradas algunas figuras y las hacía en momentos oportunos, además, tampoco hablaba mentiras, por lo que no lo podían contradecir.

“Lo que me gane siempre fue muchos amigos; yo creo que por eso cuando a veces habló duro no me demandan, porque son amigos, o sea, es gente lo que dice no, ese es Marino, deja eso así”, expresó Guzmán, unos fundadores del programa radial “El Gobierno de la Mañana”.

Guzmán emitió sus comentarios al ser entrevistado por el comunicador Fernando Arturo Santana, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Ahora, yo nunca he buscado el hacerle daño a nadie, creo que soy un hombre íntegro en lo que digo y precisamente por eso cuando digo algo no ando inventando, entonces es muy difícil tú contradecir a una persona así, lo único que tú puedes decir es ven acá, por qué tú me dijiste eso, ¿tú no lo hiciste?, sí, pero tú eres mi amigo, ya eso es otra cosa”, sumó.

Precisó que siempre sus imitaciones y los personajes que actuaban iban acorde a lo que estaba pasando y la gente le manifestaba que le gustaba, por lo que continuó haciéndolo, sin embargo, dijo riendo que ya no imita figuras porque intenta ser más serio.

También consideró que cuando una persona llega a cierto nivel en su carrera profesional debe darle paso a los cambios, y si eso no llega al lugar en el que se encuentra, pues debe moverse.

“Si tú entiendes que debes asumir un posicionamiento más alto, si no estás desocupado el espacio trata de hacerlo tú, como por ejemplo sacar tú propio programa si dentro de la misma área que tú estás no existe, como a mí me lo negaron muchas veces”, expresó.

