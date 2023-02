Locutor José Estévez (El Chévere) pasa por un mal momento en Mao; está ingresado en centro médico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El locutor Locutor José Estévez (El Chévere), un maestro de la locución dominicana, pasa por un triste y difícil momento ya que se encuentro hospitalizado en un centro de Mao y necesita de todo.

Así lo resalta en una crónica Luis Rosa, en la cual agrega que el maestro «Estévez nos necesita con vehemencia en este momento apremiante de desprendimiento y solidaridad».

A continuación el escrito realizado por Rosa, en el que pide ayuda para Estévez:

José Estévez, El Chévere

Maestro de la locución, siempre inquieto y enfocado en sus metas, comenzó en la radio rompiendo barreras en sus programas de bachatas en un tiempo que escuchar esa música era vergonzante y hasta denigrante, pero su visión ayudó a que ese género sea de los de mayor difusión a nivel nacional e internacional.

El Chévere es productor radial, colaborador en programas de televisión, crítico de arte, escritor, compositor, asesor y analista político y con su veteranía se ha convertido en un generador de opiniones.

Una persona de estrato humilde, sencillo, asequible, solidario y convencido de que se debe dar oportunidad al relevo y a la juventud.

Esta síntesis del recorrer de la vida y algunas de sus virtudes más emblemáticas del maestro José Estévez las expuse hace un tiempo a modo de reconocimiento como persona productiva.

Hoy el maestro continúa aquejado de salud, está ingresado en un centro de atención, como paciente lo atienden bien y quizás por tratarse de su figura le pongan el extra, pero no es suficiente.

El Chévere necesita de todos, está en un momento apremiante, muy vulnerable y desprovisto de medicamentos, alimentación y otros elementos básicos que le permitan superar la dificultad y hacer que Dios nos lo deje por un tiempo más.

No es mucho pedir en solidaridad con un amigo necesitado, no es rogar a las autoridades de los gabinetes sociales ni a políticos que se sensibilicen y tomen en cuenta su caso; es cuestión de hacerle la vida más digna a un ícono maeño, un personaje emblemático de nuestra sociedad y no dejar para cuando se nos vaya hacer pompas fúnebres cargadas de hipocresía, decenas de coronas florales llamativas por su blancura con tendencia a la tristeza y con perfumes de desdén.

Entre todos lo hacemos mejor y el maestro José Estévez nos necesita con vehemencia en este momento apremiante de desprendimiento y solidaridad.

Escrito por Luis Rosa.

