Lockward asegura chantajean cientos de personas con informe de Contraloría involucra Donald Guerrero

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Ángel Lockward, quien está siendo vinculado en el fraude del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, aseguró este martes que con el informe de la Contraloría General de la República han estado chantajeando cientos de personas desde hace dos años.

“Se comprobó que el controlador (Catalino Correa Hiciano), no vio dicho informe, no lo tramitó y menos lo firmó y dice que la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca) no debió usarla”, sostuvo Lockward durante una rueda de prensa celebrada en su oficina.

Dijo, que desde ayer circula una carta firmada por Correa Hiciano, hecha en el Departamento de Antifraude de la Contraloría, algo que se ha demostrado que es inconstitucional, porque además de no estar en una hoja timbrada, tiene muchas faltas ortográficas.

Asimismo, explicó que el presidente de la República, quería construir el paraíso, pero para esto contrató “al diablo, me refiero a los carniceros de la Controlaría, en la prisa de presentar un informe de fecha del 23, pusieron el 20 de septiembre, lo escribió un analfabeto, quizás a punta de pistola”.

En ese orden, precisó que el Gobierno está actuando bajo una defraudación procesal, alegando que las imputaciones que hace es a la dependencia de la Contraloría, no a la justicia independiente, debido a que ha anarquizado, creando una unidad de autoría al margen del contralor.

“Este hace unos tollos, después tiene fuego por las demandas y las autoridades de la justicia independiente, dígase Ministerio Público, al final produce una cantinflada y ahora un documento bochornoso”, acotó el abogado y economista.

Detalló, que ese tema se lleva debatiendo aproximadamente nueve meses, y que el Correa Hiciano ha dicho en múltiples ocasiones que no firmó ni tramitó el informe que supuestamente involucra a Donald Guerrero y 200 y pico de exfuncionarios de estafar al Estado por más de 19 mil millones de pesos.

“¿Por que el correteo?, porque la opinión pública vio que estaba mal hecho una resolución de trámite para una persecución judicial a cientos de personas, a quienes le han amargado el fin de semana”, manifestó el letrado.

Ante las preguntas de los periodistas, sobre el dinero que había recibido que superan los más de 75 millones del Ministerio de Hacienda, dijo que como abogado le corresponde por cada caso ganado el 30 por ciento, es lícito, sosteniendo que lo recibió de dos clientes que tenía en la institución.

“Yo recibí dinero del Estado de honorarios, cuando le fueron a pagar a mi cliente, es normal, legal, yo he recibido más de ahí, esa es una mención de ese informe de mala fe”, indicó el togado, en referencia a la vinculación que tiene como Guerrero en el presunto entramado de corrupción en perjuicio del Estado.

Reiteró, que no conoce al exministro de Hacienda, y en referencia a Simón Lizardo, dijo que este es enemigo de él, debido que en una ocasión se querelló en su contra.

