Local de discoteca “La Kuora”, de César el Abusador, fue devuelto a su propietario original

Según los detalles que tenemos, las autoridades le devolvieron el local de La Kuora a su dueño, quien no es otro que el padre de la comunicadora Selinee Méndez. La Kuora (antigua Peseta), ubicada en la calle La Guardia número 25 de Villa Consuelo. La Peseta se inició en el año 1971, y fue el lugar más famoso de entretenimiento de la parte alta de la capital. Su nombre de La Peseta se debió a que coincidía con el número 25 de la calle donde se encuentra ubicada. Recordamos haber visto en la caja del establecimiento, a Selinee ayudando a su padre en el negocio en esos años, pues su ubicación es cercana a la del canal 4 donde trabajábamos. El local fue arrendado a César El Abusador, quien en el 2005 la remodeló y convirtió en La Kuora, la pronunciación de "quarter", la misma "peseta", pero en inglés. Ese local inspiró a otros en la misma zona de Villa Consuelo, como ABB Donde Correa, y que pusieron a Villacon en el mapa de la diversión y el entretenimiento. Hasta que vino la hecatombe de César el Abusador. Y como el dueño del local nada tiene que ver con eso, le fue devuelta su propiedad.