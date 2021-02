“Lo siento profundamente”: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Luego de que se estrenara el documental Framing, que narra el crudo escrutinio de la prensa que ha vivido Britney Spears, en una extensa publicación en sus redes sociales, Justin Timberlake se disculpó este viernes con la llamada “Princesa de Pop”, “porque me preocupo por esta mujer y la respeto y sé que fracasé”.

“He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo ”, escribió el popular actor y cantante estadounidense.

La disculpa de Timberlake se produce una semana después del lanzamiento de “The New York Times Presents: Framing Britney”, el documental de FX y Hulu que analiza las circunstancias que llevaron a la tutela de Spears en 2008 y destaca el movimiento #FreeBritney de fans que quieren verla liberada y tener el control de su vida.

El documental transmitió una vieja entrevista en la que Timberlake habló sobre acostarse con su ex novia e indicó que la ridiculizó al contratar a un parecido para su video musical “Cry Me a River”.

Los fanáticos llamaron la atención a Timberlake por contribuir al colapso público de Spears y controlar la narrativa sobre el final de su relación.

Timberlake sufrió más reacciones violentas cuando las redes sociales comenzaron a recordar el mal funcionamiento del vestuario con Jackson que causó una controversia nacional en el Super Bowl de 2004. Algunos argumentaron que Jackson, como mujer negra, fue víctima de un doble rasero racista y sexista y recibió un trato más duro que el que recibió Timberlake, como hombre blanco, y que se benefició del “privilegio del hombre blanco”.

