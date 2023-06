Lo ridículo, lo desigual y las sanciones del 134 del Código Procesal Penal Dominicano

Pienso que cada situación que sucede, es un espacio para dar nuestra opinión sobre el este tema, máxime cuando en nuestro caso es un hecho jurídico, el cual genera cuestionamientos a la manera de que se trata. Estos últimos años hemos tenido un Ministerio Público más activo en los casos de delitos económicos contra el Estado. Sin dejar de lado el hecho, de que esta focalización en estos delitos, ha traído consigo que se descuide la persecución de los delitos comunes, los cuales impactan de manera más directa a la ciudadanía, lo que conlleva un mayor aumento en la idea de inseguridad e impunidad por parte de los organismos de persecución, muestra de esto es el aumento del microtráfico.

En la litigación penal, los ánimos tienden a caldearse, debido a que en este ambiente procesal, las personas tienen que generar las respuestas a los requerimientos en el mismo tribunal, no existen aplazamientos para aumentar las alegaciones o hacer una profundización de las conclusiones, esto conlleva a que los actores procesales se coloquen en el calor de las discusiones, las cuales deben ser controladas en todo momento por el juez, con el objetivo de evitar que se desvirtúen los alegatos y se lleven a ámbitos personales.

El discurso siempre va a depender de la calidad profesional y humana de los que intervengan en la discusión, de modo que, cuando estamos frente a entes con mucha capacidad de argumentación, con sobrados conocimientos y habilidades, pues estaremos ante una discusión que se mantendrá dentro del respeto a las reglas y la de ideas bien fundamentadas. Por otro lado, a menos capacidad personal y de conocimiento jurídico, entraremos en discusiones más bajas, llegando hasta al irrespeto, de modo que, se verterán argumentos que más que responder a las conclusiones del otro actor, buscarán descalificarlo. Esto se parece mucho a esa historia de las carretas, mientras más vacías las carretas, más ruido emiten.

Uno de los elementos de control que tiene el juez, y los actores, es el llamado artículo que hace referencia a la deslealtad procesal, institución que se encuentra en el 134 del Código Procesal Penal, si bien es cierto, que los jueces deben tener en sus manos medidas efectivas, que permitan que se mantenga el control de la audiencia, es importante que estas medidas no sean violatorias de derechos, de forma que, el fin de la medida no desborde los derechos de a quien se le intenta aplicar.

De los temas más discutidos en las clases de Derecho Penal, es el hecho de que la ley debe ser cierta, es decir, que la misma debe poder entenderse de manera clara, y su aplicación no puede conllevar a quien la trate de aplicar, caiga en el uso de analogías, las cuales son solo permitidas cuando favorecen al procesado. Una de las primeras imprecisiones que tiene el referido artículo es que no hace una descripción de los tipos, de modo que, el concepto de: “deslealtad”, “mala fe” y “litigar con temeridad”, deben ser interpretados dependiendo de quien los vaya a aplicar, lo que conlleva una arbitrariedad, debido a que, coloca a los actores en una imprecisión e inseguridad jurídica y desborda las atribuciones del juzgador, debido a que puede dar la idea de que el mismo estaría haciendo norma.

Realizando una ponderación de los derechos que asisten a todo ciudadano, convierte al referido artículo 134 en inaplicable por serias violaciones constitucionales, tomando en cuenta las garantías del debido proceso, teniendo en cuenta que el deber de hacer o de no hacer debe estar claramente definido en la norma, más aún cuando en nuestro sistema jurídico se usa como base la teoría objetivo formal, la cual va en procura de sancionar aquel que ha obrado contrario a la norma, caracterizando el verbo típico (autor) o ayudando a la comisión del mismo (cómplice), destacando que la no descripción lleva a que no se pueda definir adecuadamente el tipo penal y en consecuencia no se pueda establecer de manera clara, si tal o cual acción se encaja en ese tipo, de modo que si el concepto no delimita, el mismo no pudiera ser considerado como tal, esto pasa con estos “tipos”.

Una de las imprecisiones del discutido artículo, es que quien genera la advertencia a petición de parte, o debido a un entendimiento propio, es el juez, haciendo una especie de ponderación previa de la posible responsabilidad del autor, siendo el mismo que debe juzgar, de modo que, nos encontramos ante un evidente desconocimiento de un principio procesal, el cual manda a que las atribuciones de juzgar e investigar estén separadas. Dejando entonces en manos de Lutero la iglesia y cayendo totalmente el actor procesal en manos de un ente que evidentemente no es imparcial, debido a que tiene una idea preconcebida sobre los hechos, y muchas veces ha sido participe de ellos con anterioridad al juzgamiento.

La sanción que establece el referido artículo es de multa, podríamos decir que por lo tanto estamos ante un ilícito administrativo disciplinario, debido a que, el mismo se da como causa del ejercicio profesional de un abogado, el cual, haciendo un análisis, se encuentra desdoblado de lo que es un buen ejercicio de la misma, pero quien coloca la sanción es un juez penal, de modo que, siendo así, debe sujetarse a todos los principios del proceso penal como el de formulación precisa de cargos. Si hacemos un estudio del articulo precedentemente señalado, el mismo no hace alusión a proceso alguno que cumpla con este principio, ya que la persona no se le notifica con anterioridad un pliego de cargos, pero, mayor aun, se viola el derecho de defensa, porque tampoco permite que la persona que se encuentra siendo ACUSADA pueda conocer con anterioridad de los elementos facticos, jurídicos y probatorios para juzgarle, sin dejar de lado, el hecho de que no existe plazo descrito para ello.

Sumado a todo lo anterior, el artículo tampoco desarrolla la posibilidad de que la decisión pueda ser revisada en una segunda instancia, lo que muestra que viola el derecho al recurso, tomando en cuenta que estaríamos presente a una sanción, pese a que las cortes han admitido un recurso ante esa decisión, combinando la norma constitucional con la penal, el derecho al recurso es un derecho reglado, lo que conlleva a que solo debería ser admisible un recurso de apelación, si la misma norma establece que es susceptible de apelación la decisión, tomando en cuenta esto, la sentencia se convierte inmediatamente en definitiva, lo que también desconoce derechos.

Lo preocupante de todo esto es que se pretenda aplicar este articulo contra los abogados que defienden derechos de imputados, lo que podría ser interpretado como un espacio para que se persiga al profesional que haga un trabajo en procura de sus defendidos, con ello no solo se maltratan los imputados, se les desconoce prerrogativas y además se les priva de su defensa, lo que abre una brecha a situaciones ya superadas. No apoyo el uso de epítetos descalificativos en audiencia, no solo los que llaman: “ridículo” a una parte o “segundero”, sino, aquellas alegaciones que cuestionan la honestidad de un abogado, su pago o que le acusa de títere (porque cuando un imputado maneja a otro abogado, el que no lo defiende, sino otros intereses, se puede interpretar como que el segundo es títere del primero, el cual es titiritero), el cual se deja utilizar por otro imputado para extender los actos del proceso.

Es importante que se entienda que los procesos deben seguir su curso y que si bien es cierto que no se le debe permitir a un actor procesal que desvirtué el proceso, es importante que también quienes pretende acusar, en busca de un fin “magno”, no se constituyan en acusadores y jueces de su propia acusación, dividiendo a los abogados que hacen acuerdos con ellos en amigos de la lucha en contra de la corrupción y a los que deciden dar la batalla procesal, en corruptos y manipuladores, si seguimos en eso, estaremos asistiendo a un espacio sin retorno, donde quien acude a acusar se convierte en una especie de verdugo que busca saciar su deseo de sangre caliente, frente a los ojos expectantes de quienes quieren defenderse, pero se les impide.

El juez debe mantener control del tribunal, pero debe hacerlo siempre cuidando los derechos de las partes y los actores procesales. Atropellar a un actor procesal no es lo idóneo, sino por el contrario poner a raya a ambas barras, debido a que las preguntas traen respuestas. Es sumamente visible que el articulo 134 del CPPD no pasa un control de constitucionalidad al cual se encuentra obligado el juez, pero que además insistir en el mismo se convierte no quizás en una ridiculez, sino en una búsqueda de secundar los deseos de unos actores, los cuales buscan implantar el respeto mediante el uso del miedo y la persecución. Esperemos no sucumbamos en seguir repitiendo los errores del pasado, ya han logrado doblegar la judicatura con pinchazos ilegales y juicios disciplinarios armados, ahora van tras las defensas, no vamos bien.

Por Shesnel Calcaño

Relacionado