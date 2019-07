Lo que viene en el PLD

Con la alocución realizada por el Presidente Danilo Medina se pone fin a largos meses de incertidumbre que mantenía en estado de parálisis a toda la sociedad dominicana. Con sus palabras el Presidente Medina da un paso importante para que las aguas moradas vuelvan a su nivel, pero sobre todo, para que el Partido de la Liberación Dominicana comience a caminar hacia la unidad, elemento esencial para garantizar el triunfo en el año 2020.

Como suele suceder en estos casos, no todo el mundo está conforme con lo acontecido. Algunos radicales hablan de la división inminente del partido morado, mientras que otros más prudentes, se mantienen en silencio, haciendo lo correcto, dándole tiempo al tiempo.

Desde ya algunos anuncian un gran bloque en contra del Dr. Leonel Fernández. Este bloque estaría encabezado por los denominados “sangre nueva”, candidatos con un amplio recorrido en el escenario político nacional, sin que hasta la fecha ninguno haya encontrado la fórmula de conectar con el electorado nacional.

Al parecer faltan algunos nombres por lanzarse al ruedo. Los que vayan a salir que salgan, porque hoy por hoy el tiempo es su peor enemigo. Resulta casi imposible para un candidato cualquiera darse a conocer y establecerse como una opción real de poder tomando en cuenta los meses que quedan antes del 6 de octubre, fecha en que tendrá que realizarse la convención interna del PLD.

No importa el poder que esté detrás de esa candidatura; no importan los recursos que se inviertan, esa candidatura está condenada al fracaso ya que el liderazgo político no se endosa, ni se traspasa por arte de magia o por la fuerza de las palabras.

Sin temor a equivocarme puedo afirmar que tras la salida del Presidente Medina de la contienda electoral del año 2020, el PLD solo cuenta con el Dr. Leonel Fernández como única garantía de triunfo para el proceso electoral que se avecina. Los números de las encuestas así lo avalan.

Dejemos pues que las heridas sanen. Dejemos pues que los días pasen y que llegado el 6 de octubre los números confirmen esto que digo hoy. Después de ese día solo queda la unidad y el salir a caminar el país completo apoyando al candidato que resulte vencedor en ese proceso, que sin dudas será el Dr. Leonel Fernández.

Muchos dicen ser políticos y pasan por alto cuestiones elementales que la política y la historia se ha encargado de enseñarnos, como es el hecho de que en la política el miedo es más fuerte que el amor.

En el PLD quizás el amor no nos una, pero el miedo a perder las elecciones nos unirá más que una madre a su hijo.

Por Rafael Alfredo Marcano Guzmán

