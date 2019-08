Lo que va viene!

En la vida hay que tener presente que el que da espera recibir, y eso no solamente es para las cosas buenas sino también para las malas.

No puede llenar los alrededores del Senado de la República de motoconchistas disque constitucionalista, los medios escritos , radiales y televisivos , las redes sociales de insultos contra el Gobierno de su partido y de un amigo y esperar que la otra parte lo felicite, eso no cabe en cabeza de nadie.

Creo que mucho hizo Danilo Medina que le evitó a Leonel Fernández que hoy fuera el candidato de los minoritarios partidos que son disque un bloque opositor.

Creo que se han ido muy lejos las diferencias, pero hay una realidad que supera cualquier otra consideración, el poder no se reta, los amigos no se maltratan, la ambición tiene límites, no puede esperar flores quien tira piedras.

POR GERMÁN MARTÍNEZ

