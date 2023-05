Lo que tienes que saber sobre el Título 42

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este título fue creado bajo una medida de salud pública en Estados Unidos que expulsa a las personas hacia México o a sus países de origen. Estas expulsiones se conocen como expulsiones bajo el Título 42.

Con este título, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas que “potencialmente representan un riesgo para la salud”, ya fuera por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de eludir las medidas de detección médica.

Según la CBP, las personas detenidas no permanecían retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y eran expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito.

El Título 42, no era un programa de asilo, tampoco contaba con un caso activo ante las autoridades migratorias de EE.UU. Esta devolución no le daba al inmigrante derecho a ver a un juez y no tenía ningún caso pendiente con las autoridades migratorias de ese país.

Esta medida tampoco incluía un proceso legal migratorio de deportación, simplemente, era la regla por la que expulsaban a los que intentaban ingresar por vía terrestre, ya fuera a través de los puentes o cruces irregulares. Sin embargo, los menores migrantes que no se encontraban acompañados de un adulto estaban exentos de esta medida.

El 1 de abril de 2022, los CDC anunciaron planes para rescindir la orden, afirmando que ya no era necesaria dadas las condiciones de salud pública del momento, y en vista de que había una mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el covid-19. Sin embargo la política siguió vigente y finalizó el 11 de este mes.

Según una publicación de “CNN”, ahora que terminó la aplicación del Título 42, el gobierno de EE.UU. vuelve a implementar una norma de décadas de antigüedad, conocida como Título 8, sobre la cual el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que tendrá consecuencias más graves para los inmigrantes que ingresan al país sin autorización legal.

Por: Jessica Pozo.

