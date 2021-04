Lo que temía: ¡la respuesta!

He abierto una Caja de Pandora que en el fondo la disfruto, lo confieso. Introduje a Esperanza como ente libre pensador y no se ha hecho esperar. Sostuvimos una reunión virtual para “revisar” lo que podría ser su primera colaboración. Esta no me atreví a sugerir cambios porque hace apreciaciones personales sobre mi, y eso es muy de cada quien.

“Gracias, Clemen, por darme la oportunidad de poder transmitir lo que siento y creo públicamente, pero sobre todo, por admitir que en el fondo desearías ser como yo. Por eso el mundo es mundo, daría lo que no tengo por exhibir cualidades que te adornan.

Tienes una familia, una vida casi sostenible. Yo…solo mi alma con alguien que a veces la acompaña. Lo mejor es que ese “alguien” y yo aceptamos que eso somos, un complemento; y lo llevamos bien. Anhelamos cada reencuentro, una necesidad que en casi tres décadas manifiesta su etapa más intensa. No hay océano que nos separe.

Aunque si te fijas bien, nos parecemos. Yo diría que mucho. La diferencia es que asumo la libertad de concederme permisos para vivir sin recriminaciones ni cucos. Si las cosas salen bien o mal serán anécdotas, y tendrás imágenes para recordar. Créeme, ayudan.

Conoces mi interés por temas nacionales que envuelven asuntos sociales y políticos. Me inclino por la visión de Estado que promueve el presidente Leonel Fernández. Siempre le llamo presidente porque siento que ni para dormir se quita el traje de estadista. El país cambió bajo sus gobiernos, tanto que su impronta no pudo ser superada por sus sucesores.

No lo hizo Hipólito Mejía, mucho menos Danilo Medina. Es muy pronto para hablar de la gestión del presidente Luis Abinader, pero si este entierro no dobla estaremos colocándolo en la lista de lo no posible.

En cuanto al tema de género más que nadie conoces mi posición, la hemos discutido. Todo el que se sienta con deseos de ser cabra siendo vaca, amén. Su problema. Pero nadie me obligue a aceptar lo que por convicción no creo. Nací mujer y me gusta ejercer mi rol, sin confrontaciones de ningún tipo.

No peleo espacios, me los he ganado a fuerza de cerebro y astucia. Te he dicho cientos de veces que Eva fue la salvadora del mundo. Si no hubiera sido por ella, Adán estuviera maroteando en el Paraíso todavía. Ella le mostró que estar desnudo debía servir para algo, y luego le enseñó a ponerse la ropa. ¿Cómo lo ves?

No temas, nada que no sepa la ciudadanía consciente trataremos por esta vía. En algunos casos se adornará, pero en lo obvio no habrá otra cosa que no sea decirlas como son. Necesitamos párrafos realistas, que aborden la crudeza de lo que vivimos dentro de nuestros encierros emocionales, traduciéndose la mayoría de las veces en respuestas inadecuadas a dificultades sociales de toda índole.

Siempre que el tiempo me lo permita y tú no coartes mi libertad de expresión, con gusto compartiré ideas que sean de provecho para todos. Hay tantas historias de vida interesantes que contar y compartir…

Mientras, recibe desde aquí -la que también es tu tierra- un abrazo cargado de mejores deseos y bendiciones.”

Esperanza A.

Por: Clemencia García Damirón