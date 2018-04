Lo que sucede en las Damas…

A raíz de la última visita sorpresa del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, el pasado domingo 11 de marzo, a la comunidad de las Damas ò Duvergè, entre los ganaderos que conforman esa disciplina de la producción, y por consiguiente, la “Asociación” de su mismo nombre, se ha desatado un verdadero pandemónium, corriéndose en estos últimos días una fuerte persecución, de parte de su presidente, el señor Dalvin, contra el ex capitán, ejército nacional y afanoso criador de ganado y otros ciudadanos màs.

Sucede, que fuertes contradicciones anteriores a la visita presidencial llevaron a los ganaderos a contradecir públicamente, aseveraciones en el sentido, de bonanzas y grandes mejorías en el sector, que motivaron conatos de agresiones físicas y correteos, nos cuenta Julio Vacó , por parte del presidente ganadero, el amigo Dalvin. Fuertes contradicciones las hubieron para lograr que el IDECOOP, que rige el cooperativismo nacional, hacen ya unos tres meses, con la ausencia del presidente ganadero y sus principales acólitos en su dirección, la cual empezó de nuevo con alto número de ganaderos, más el entusiasmo de los mismos, que hicieron aportaciones del equivalente a más de 400 mil pesos en novillas vacunas, estuvimos presentes en aquel acto, publicando al siguiente día, un articulo nuestro dando pormenores.

Nos relata el ex capitán, en la tarde de ayer, que se ordenó no aceptarle a los referidos ganaderos, la leche que producen para el centro de acopio, lo que está generando pérdidas económicas a los asociados, interrupción en las amortizaciones de los créditos y otros compromisos más, habidas cuentas de que es su medio de vida, y el centro de acopio, que es su comercialización es de todos, no de unos, en particular.

Los ganaderos inconformes y afectados por las medidas, lograron explicar al presidente de la república sus quejas, esperando su intervención, la cual podría llegar muy tarde, cuando ya se piensa en ocupación del centro, recurso de amparo o demandas por la vía civil, lo cual solo traería perturbación social, que a ninguno les conviene; rogamos por este medio, al sector agropecuario gubernamental, intervenir en esa situación, ya que de nada lindo pinta ella.

Relacionado