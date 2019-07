Lo que se impone ahora es la unidad interna del PLD

Lamentablemente si las cosas siguen como van a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), la presente campaña electoral dejara huellas profundas imborrables dentro de la organización política fundada por el profesor Juan Bosch en 1973, debido a la lucha interna (una guerra sin cuartel) que ha desatado entre seguidores del expresidente Leonel Fernández (a falta de dialogo) y del presidente Danilo Medina, en donde los primeros buscan impedir que se produzca una reforma a la Carta Magna.

Precisamente, en este sentido nos ha llamado poderosamente la atención las declaraciones emitidas en el día de ayer por el diputado danilista Elpidio Báez, el cual afirmo que “los días de Leonel Fernández en el PLD están contados, pues ya perdió su liderazgo y todo indica que esa reprimenda en su contra, algo nunca visto en el partido, significa que los miembros del Comité Político ya no lo aceptan como cabeza de ese organismo”.

Le recuerdo a la alta dirigencia de mi partido (PLD), que por falta de coordinación y entendimiento oportuno, esa misma situación saco del poder al PRD y al PRSC, por lo cual se tiene que ser más cuidadosos en el presente proceso electoral, ya que hay huellas que resultan imborrables.

Báez dijo, así mismo, que “el presidente Danilo Medina ya hablo a través de los 22 miembros del Comité Político del PLD, que en un hecho inédito reprendieron a Leonel Fernández, presidente de la entidad, y defendieron el derecho del mandatario a repostularse en las próximas elecciones”, con lo cual la mayoría de peledeistas estamos de acuerdo.

El problema es que aunque sabemos que al presidente Danilo Medina le asiste todo el derecho en hacer algo que se ha convertido en una vieja costumbre en nuestro país cada cuatro años, tenemos que permitirle someter el proyecto de reforma a la Carta Magna, ya que por su hermosa obra de gobierno, la cual tenemos por lo cual la última encuesta le otorga un 59 por ciento de preferencia electoral en los actuales momentos.

La unidad interna de la organización política está hoy más que nunca en juego, debido a la ambición desmedida de sectores de poder que sin medir las consecuencias han querido ejercer una presión política en medio de su desesperación nunca ante vista, para colocar a Leonel Fernández por cuarta ocasión como un candidato preferido de la organización política, lo cual no es cierto.

Continua diciendo el compañero Diputado Elpidio Báez: “Leonel se va del partido, eso lo sabemos, y se ira en medio de las protestas y quejas, y el sabe que tan pronto haya elecciones internas perderá la presidencia del PLD, de hecho ya está en minoría en todos los organismos, su tiempo paso en el PLD”, afirmo el congresista.

No es así tampoco, me perdona, señor diputado Báez, la unión hace la fuerza, la mayoría de los casos se ganan en los tribunales bajo la conciliación de ambas partes, el que divide triunfa y la oposición no está haciendo nada absolutamente para que estas cosas pases dentro del PLD; necesitamos más que nunca de Dios y su hijo Jesucristo; el que divide es el diablo; cuando dice la mentira dice lo que le sale de adentro.

Báez sostuvo que las declaraciones de los miembros del CP aseguran que el proyecto será presentado en cualquier momento, y que sería aprobado sin mayores inconvenientes. También resalta el documento leído antier por el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, donde recoge la propuesta que presentaría el miembro del CP Ramón Ventura Camejo, que era que a Danilo se le diera la oportunidad de participar en la contienda interna”.

Crítico “que el propio presidente del partido oficialista este promoviendo acciones beligerantes contra su propio gobierno, agregando: “lo más seguro es que Leonel Fernández se vaya del PLD, y lo hará porque es un presidente sin poder, un hombre que ha perdido su liderazgo. No es como en otros tiempos que él tenía el control y se le hacía caso a sus propuestas, ya que no es así y lo que veo es que el Comité Político ya no está aceptando a Fernández como su presidente”.

Vuelvo y considero que es de otra forma como tenemos que apagar la chispa encendida dentro del PLD, ya que sabemos que alrededor de Leonel Fernández existe un grupo de exfuncionarios agitadores que no están picando con sal, que quieren retornar al poder, e incluso, los hay que quisieran hacerlo con las armas en una revolución si fuera necesario.

En este caso, como líder constitucionalista del 1965 que somos, le puedo alertar que en los actuales momentos que vive el país bajo un gobierno democrático y constitucionalista que encabeza el presidente Danilo Medina, las condiciones no están dadas para ello, que paren la violencia y se sienten en la mesa del dialogo, que es lo que tienen que hacer. Los verdaderos revolucionarios estamos del lado del presidente Medina, mirando y analizando las ridiculeces que se vienen haciendo frente al Congreso Nacional, algo nunca ante visto en toda la historia republicana, porque no es un secreto que el pueblo dijo ya: LA REELECCION ES LO QUE VA!!.

Autor: José Guerrero

Anuncios

Relacionado