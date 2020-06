Lo que quiere MLB: Temporada de 50 juegos y salarios prorrateados

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Las Grandes Liga tiene la intención de proponer una temporada más corta en la que les pagarían a los jugadores una parte prorrateada de sus salarios, dijeron fuentes a ESPN este lunes.

La MLB cree que el acuerdo de finales de marzo le permite establecer el calendario, y que esto cumpliría el deseo prorrateado.

Jeff Passan, periodista de ESPN informó en su cuenta de twitter que “la temporada potencial que imagina la Major League Baseball se desarrollaría en algún lugar cercano a 50 juegos de temporada regular. Se está considerando el número exacto, pero el objetivo sería regresar en julio. Sería menos de la mitad de la duración de la temporada propuesta por los jugadores”.

“Una aclaración importante a esta noticia: MLB continuará discutiendo alternativas a la temporada más corta con los jugadores, pero cree que su acuerdo de marzo con los jugadores le permite ordenar una temporada más corta y está preparado para usar esa opción en ausencia de un acuerdo con el Sindicato de Jugadores”, explicó Passan.

Major League Baseball intends to propose a shorter season in which they would pay players a full prorated share of their salaries, sources told ESPN. The league believes the late March agreement allows it to set the schedule, and that this would fulfill players’ pro rata desire.

An important clarification to this news: MLB will continue discussing alternatives to the shorter season with players but believes that its March agreement with players allows it to mandate a shorter season and is prepared to use that option in the absence of a deal with MLBPA.

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 1, 2020