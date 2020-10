Lo que opina Karol G de su sexualidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La artista colombiana Karol G habló abiertamente de su sexualidad tras el lanzamiento de su más reciente video musical “Bichota”, donde se le ve muy atrevida.

“La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano. Es algo que viene de adentro, personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ¡ME EMPODERA!”, escribió la intérprete de “Tusa” en una publicación en su cuenta de Instagram.

El videoclip de “Bichota” fue publicado en el canal de YouTube de la artista este viernes 23 de octubre, y no ha pasado desapercibido para sus fanáticos pues al momento suma más de 11 millones de vistas en dos días, y acumula más de 20 mil comentarios que le cuestionan por los atrevidos vestuarios y las explicitas letras de la canción.

El nuevo sencillo de la artista fue lanzado en medio de los rumores de separación que rondan la relación que actualmente mantiene con el trapero puertorriqueño Anuel AA. Ninguno de los dos ha dado el paso para hablar abiertamente de la situación actual de la vida sentimental de cada uno.

