Lo que hay detrás de la explosión de San Cristóbal

Por: Alejandro Dipré Sierra

Revisando los documentos firmados por el ayuntamiento de San Cristóbal y el Ministerio de Obras Publicas del 30 de agosto del año 2021, he podido observar que el Ministerio de Obras Publicas es el que debe responder y dar la cara legalmente por el desastre ocurrido allí el 14 de agosto del presente año.

En el documento firmado entre ambas partes, expresa que dicho espacio público, pasa al control del Ministerio de Obras Públicas por 40 años y este, a la vez, lo cede a un fideicomiso, donde ya hay un contrato millonario. Esto luego pasaría al ayuntamiento de San Cristóbal 4 décadas después.

Llama a la atención que cuando se realizó el informe concluyente con relación a la explosión ocurrida en San Cristóbal, no se evidencia la participación de peritos químicos y físicos, así como técnicos especializados en la materia, que debieron firmar el documento presentado.

Lo peor de todo fue que la escena de lo ocurrido allí, fue contaminada desde un inicio, vulnerando así las técnicas para la recolección de evidencias; esto nos enseña que no tenemos la preparación básica al presentarse eventos y situaciones de este tipo, ya que el lugar se convirtió en un sitio de pasarela o figureo, en medio del dolor ajeno.

En ese antiguo mercado, había combustibles que ponían en riesgo las vidas de las personas con el consentimiento de las autoridades, llámese Ayuntamiento Municipal, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, el Intrant, Salud Pública y otros organismos competentes.

Las llamas que se apreciaron en la explosión no eran de peróxido 5.2, eran de gas, pueden consultar otros peritos certificados. Llama mucho la atención que los trabajos que se realizaban allí eran dirigidos y supervisados autoridades.

También debemos agregar que un furgón lleno de plásticos que había en el lugar sirvió de contención para que algunos residentes y familias cercanas al lugar no murieran o fueran afectadas en el acto.

Al día siguiente de calmar el fuego fueron removidos los escombros con palas mecánicas y otros equipos pesados, sin ningún tipo de criterios, en los que habían partículas humanas, de animales y vegetales. Esos escombros debieron ser llevados a un lugar que se pudieran revisar muestras y pedir ayuda de expertos. ¿Hubo interés intencional o no?

Se pudo observar como los llamados buzos sacaban alimentos contaminados de animales, para ser vendidos a comercios y particulares, ya que el lugar fue dejado al libre albedrio.

Varios ciudadanos del centro de la ciudad hacían llamadas porque no aguantan el hedor que había allí tras varios días de la explosión. Quien le escribe luego de hablar vía telefónica a través de un programa televisivo, con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Caba, me manifestó diciéndome “Dipré donde hay mal olor hay cadáver”.

Lo que me llevo 2 días después a visitar el lugar, utilizando todos los protocolos y equipos básicos que se requieren para acudir a ese tipo de escena así como también acompañándome de una canina entrenada.

Oohhohohoh que sorpresa aquello estaba lleno de larvas (gusanos) de tres especies, humanas, de animales y de alimentos para animales descompuesto, un hedor increíble, en este lugar había 2 llaves de la cañería abiertas 24 horas, lo que le permitía a los gusanos ir hasta los contenes y a los alcantarillados.

Desde ahí esas larvas y hedor se expandían por gran parte del pueblo, afectando a los habitantes, escuelas, colegios, comercios, clínicas, entre otros.

Con un detector digital para contaminación de aire, pudimos determinar que el aire estaba contaminado de 360 metros a 400 metros a la redonda, esto sin calcular lo que salía por los alcantarillados.

Pudimos detectar larvas en los contenes de la calle General Leger con Padre Borbón, así como también la Avenida Libertad; se entiende que había más sectores, pero por las limitaciones solo pudimos tomar muestras en esos lugares.

Ese es un caso que más que buscar, es asumir responsabilidad si el estado no está preparado ni asume responsabilidad, no le puede exigir a la comuna ni a la sociedad, lo que el Estado no le garantiza.

Muchas vidas pudieron ser salvadas, pero no hubo la menor idea para enfrentar una situación como la ocurrida allí.

Entendemos que las autoridades a través del Comité Nacional de Emergencia (COE), tienen que implementar planes de mitigación y resiliencia ante acto como el ocurrido en la provincia de San Cristóbal.

Donde hay concentración de combustible como lo expuesto allí, debe haber siempre un sistema de alerta temprana.