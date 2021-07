Lo que hablé con Brenda Castillo

Es poco común que un periodista deportivo en el país hable con la voleibolista Brenda Castillo, ya que ella le huye a la prensa como el diablo a la cruz. Traté de hacerlo el jueves en el acto del anuncio de los atletas abanderados para los Juegos Olímpicos de Tokio, en la sede del Comité Olímpico Dominicano.

Lo hice no como periodista, en este caso no encendí grabador ni cámara. Me acerqué y le expresé mi inquietud del por qué no le da entrevistas a la prensa deportiva dominicana, siendo ella una destacada jugadora de nivel internacional que siempre es noticia.

Al Brenda saber que no traté de entrevistarla, más bien fue una conversación entre la destacada atleta y un fanático, quiso abrirse conmigo.

Entre sonrisas y tono exquisito, la beldad me dijo que ella no habla con la prensa no por ser altanera ni nada por el estilo, sino porque ella es tímida y le teme a los medios.

Me encomendó que le diga a los colegas periodistas que no lo tomen a mal, que ella se cohíbe por su timidez, por lo que me repitió que la entiendan.

En el caso particular, no trato de entrevistar a Brenda en ningún evento, pues ella nunca ha querido ser entrevistada, aun así la respeto y soy fanático de su juego.

Como periodistas debemos buscar la noticia, por lo que en los eventos se busca a Brenda, la misma que no le responde a los medios.

Vengo al caso porque Brenda, una de las mejores libero del mundo, de hecho, en el pasado torneo de la Liga de Naciones fue la mejor del evento, siempre es noticia.

En algún momento Brenda hablará con la prensa dominicana, si quiere, y nosotros estaremos ahí, es nuestro deber, al final debemos buscar la noticia con el protagonista.

En el béisbol ha pasado lo mismo con Juan Francisco en el pasado reciente, quien ha menospreciado la prensa, sin embargo, es un agente libre y ahora es algo normal que él hable con los medios.

Muchos atletas cuando están en el apogeo de su carrera minimizan a la prensa. Manny Ramírez fue enemigo de la prensa. Naomi Osaka dijo que no hablaría con los medios de comunicación en Roland Garros antes de retirarse del Grand Slam.

Antes de que comenzara la temporada 2020-2021, Kyrie Irving emitió un comunicado de prensa en el que dijo que no hablaría con los medios y, en cambio, “dejaría que su juego hablara por sí mismo”.

El valor de la prensa para los atletas y eventos es incalculable. Apunten eso.

