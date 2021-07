“Lo que está quieto se deja quieto”: Alexandra Hactu reacciona a declaraciones de Mozart La Para

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Lo que está quieto se deja quieto”, así reaccionó este miércoles la influencer de origen rumano, Alexandra Hactu, a las declaraciones que ofreció su exesposo, el artista urbano Mozart La Para en el espacio digital Alofoke Radio Show, en relación a los detalles que llevó finalmente a su divorcio matrimonial con la también modelo.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la influencer, que suma más de cuatro millones de seguidores en esa red social, posteó la frase “Lo que está quieto se deja quieto, no están preparados”, tras las declaraciones ofrecidas y luego que la opinión pública se volcara a comentar sobre la relación luego de años de la separación.

En la citada entrevista, conducida por Santiago Matías, Vicent Carmona “El Dotol Nastra”, Jessica Pereira, Frederick Martínez “El Pachá” y El Chico Sandy, Erickson Fernández, nombre de pila del artista, reconoció que debió haber aclarado todo desde el principio, y así evitar las malas conjeturas que surgieron tras el anuncio de su divorcio.

Declaró, que antes del anuncio del divorcio, la pareja, una de las más mediáticas del entretenimiento criollo, arrastraba tres años de crisis matrimonial, donde cada uno era peor que el anterior, sobresaliendo constantemente la falta de respeto en ambas partes.

‘‘Dormíamos en habitaciones diferentes. Pasaron muchas cosas, llegaba a mi casa y me encontraba con invitados que no eran de mi agrado o no eran bienvenidos de mi parte; llegaba de una presentación artística y yo tenía que hacerme fritos con salami. Estaban atendiendo a Mozart, pero no a Erickson’’, comentó Mozart La Para.

El intérprete de éxitos como “Levántate”, indicó que su expareja se enfocaba mucho en las redes sociales y las presentaciones artísticas, mientras que dejaban a un lado a Erickson al cual le gusta que le cocinen, además de visitar a su madre con frecuencia, cosa que con la modelo no hacían rutinariamente.

ALEXANDRA TAMBIÉN DIO VERSIÓN

La influencer Alexandra Hactu, a pocos meses de la separación de Mozart La para, también ofreció una entrevista para el mismo medio donde ofreció su versión de cómo sucedieron los hechos, ganándose la simpatía de la opinión pública.

