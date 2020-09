Lo que el Congreso debería saber sobre las tres causales

La modificación del Código Penal vuelve a ser un tema de interés dado que nuevamente la aprobación de la modificación del Código Penal ha sido frustrada por la disputa sobre las tres causales. Disyuntiva que hasta tanto no sea resuelta, la sociedad dominicana seguirá contando con un código que data de los años mil ochocientos, lleno de penas e irregularidades ajenas a la realidad de hoy día.

Y pese a que una gran parte de la sociedad dominicana se ha pronunciado en defensa de las tres causales, el hecho de que para la aprobación de estas sería necesaria la modificación de nuestra Carta Magna, la cual, solo puede ser propuesta por el Congreso o por el Poder Ejecutivo, conforme lo estipula la Constitución Dominicana en el articulo 269, ha hecho de esta lucha cada vez más perenne.

Existen una cantidad de normativas dentro de las fuentes del derecho dominicano, que se comprenden desde figuras propias de la legislación dominicana hasta los tratados internacionales ratificados por el país, los cuales serían argumentaciones jurídicas suficientes como para que hablemos de una posible modificación al artículo 37 de la Constitución Dominicana, así como de las leyes accesorias para así dar paso a un nuevo reconocimiento de derechos civiles y políticos a favor la mujer dominicana.

Lo primero a debatir para hablar sobre una posible legalización de las tres causales es la discusión sobre los derechos del feto. Estos no pueden ser puestos por encima de los derechos de la mujer, en el entendido de que se estaría repulsando los derechos de una persona por debajo de una potencialidad de derechos, los cuales, si bien por disposiciones jurídicas se le reconocen, estos deberían ser gradualmente valorizados conforme la vida de este se desarrolle. Conforme al derecho comparado, analizando lo expuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Acción De Inconstitucionalidad No. 146/2007 Y Su Acumulada No. 147/200, en la cual promovieron, mediante acción de inconstitucionalidad, que: “No se puede proteger la vida del feto cuando se vaya a infringir el derecho de la mujer gestante”.

En defensa al grupo Pro-Decisión, ciertamente suena descabellado que un Estado pueda tener la potestad de obligar a una persona a que sacrifique su vida y renuncie a sus derechos fundamentales por la potencialidad de derechos de otro ser, aun cuando ese ser proceda de ella.

En nuestro Código Penal, una persona que, con el fin de preservar su vida, su dignidad, su integridad física y sus demás derechos fundamentales, realice o ejecuta un acto tipificado, se presume haber actuado en Estado de Necesidad y, por tanto, no será considerado penalmente responsable. Se podría interpretar, conforme a esta figura jurídica, que una madre que presente riesgos de fallecer al gestar al feto tendría una brecha de hacer prevalecer sus derechos fundamentales por encima de la potencialidad de los derechos del feto, conforme al mismo código que penaliza dicha práctica. En adición a esto, hay que destacar la sentencia No. T-388/09 de la Corte Constitucional de Colombia; sentencia que otorga el derecho de opción a una mujer que se ve en peligro su vida en caso de gestar un feto que de por si traiga consigo malformaciones incompatibles con la vida, ergo: “Cualquier medida orientada a proteger el valor de la vida del nasciturus no puede significar atentar contra los derechos de la mujer gestante”

Por otro lado, sobre la causal de la violación o incesto, debemos entender que, un acto sexual llevado a cabo respecto de una mujer que no ha consentido en ello, o en forma abusiva de sus circunstancias, representa una de las formas más radicales de atentar en contra de la dignidad y libertad del ser humano, pues consiste en la utilización de una persona para los fines de placer sexual de otra, y que tal desconocimiento de derechos es aún más grave si de él deviene un embarazo, pues erradica la libertad de la mujer de decidir sobre su maternidad.

Y un dato increíblemente interesante sobre esta causal es que un feto, dependiendo del período de embarazo que se encuentre, se mueve mínimo seis veces y máximo quince veces por cada hora, por lo que una mujer que haya sufrido un incesto o una violación, le sería recordado de manera involuntaria que fue violada un mínimo de ciento cuarenta y cuatro veces por día. Al Estado mantener este tipo de tortura a una mujer, entra en contrariedad a lo establecido el artículo 42 de la Carta Magna y los Tratados Internacionales debidamente ratificados por la República Dominicana que puntualizan sobre las torturas, pérdida o disminución de la salud física, mental y la integridad de la mujer.

Desde un punto de vista técnico-científico, no hay ninguna razón para no despenalizar el aborto si se realiza en las primeras seis a ocho semanas dado que no representa problemas técnicos serios. Existen métodos farmacológicos para producirlo, sin ningún riesgo para la salud o la vida de la madre, que podrían ser considerados para los casos de que una mujer se vea obligada a llevar un embarazo fruto de una violación, en los casos en que esta considere no dar continuidad al mismo.

En lo que refiere a los casos de malformación del feto, se debe tomar en cuenta que el derecho a la salud debe interpretarse en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Desde esta perspectiva, el derecho a la salud es independiente del derecho a la vida y a los demás derechos, por lo que la salud debe ser entendida como el disfrute del más alto nivel posible del bienestar físico, mental y social. Permitir el nacimiento de una malformación de un feto sería una incongruencia por parte del legislador cuando defiende el derecho a la salud de un feto que lamentablemente tenga dichas condiciones.

Finalmente, vemos que cuando se habla de la legalización de las tres causales, estamos grosso modo y desde cierto punto de vista, hablando de la lucha de dos preceptos: la potencialidad del derecho a la vida del feto y la supremacía de la Constitución; frente a todos los demás derechos fundamentales inherentes a la persona de la mujer gestante otorgados mediante nuestra Carta Magna y los demás Tratados Internacionales ratificados por la República Dominicana.

La Constitución Dominicana, luego de ser proclamada en 1844 ha sido modificada 39 veces, siendo la primera en 1854 y la última en el 2015, dentro de las cuales, algunas de estas han sido producto de intereses político-personales a los fines de obtener la reelección del presidente del momento. Es hora de que la Carta Magna sea reformada por los intereses colectivos mostrados por la sociedad dominicana a favor de la aprobación de las tres causales, la cual sería una modificación con mejores intenciones que las últimas reformas hechas.

Por Eduardo Canela