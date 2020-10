Lo que dijo Karina Larrauri sobre el “barrilito”

View this post on Instagram

Hay que ser muy travieso (por decirlo de forma elegante) para tomar un dinero que NO es suyo y con él y bajo su criterio, utilizarlo. Porque eso es, un robo. Parecería que nos ahogamos en un vaso de agua cuando hablamos de retirar esos fondos ilegales a los legisladores. ¿No es tan simple como que hagan un ajuste presupuestario que lo solicite la dirección del congreso a DIGEPRES? (pregunta honesta). Ahora, hay que ver cuál es el león (ojalá leona) que va a hacerlo, a sabiendas de que los sabichosos del congreso le van a sacar los dientes. Que bueno es gastar lo que trabajan otros. Que bueno es hacer clientilismo con el mismo dinero del pueblo. Que bonitos los diputados que no dicen “ni mu” como si lo que hizo el hoy alcalde no fue mas que bajar la presión mediática porque esos fondos (unos 300mm) siguen ahí y a uso discrecional de los presidentes de la cámara de diputados y los líderes del hemiciclo. El presidente anda en un carro eléctrico mientras los legisladores presumen de exoneraciones para traer carros de alto cilindraje y de lujo. Eso en el mejor de los casos porque sino, la venden al mejor postor, siendo un proceso completamente ilegal. El presidente @luisabinader dijo que iba a poner el oído en el pueblo y parece que no le ha llegado el mensaje. ¿No estamos buscando recursos? Pues sepa señor presidente que ahí hay una linda caja chica (de muchos millones) que básicamente se lo están robando al pueblo. Al final, no hace falta mas que voluntad para lograrlo. La pregunta sería ¿Están los legisladores dispuestos a finalizar con ese disparate purulento y demostrarnos que realmente hay un cambio en el congreso? Esperemos a ver…