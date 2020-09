Lo que dijo Alfonso Rodrígez respecto a su designación como cónsul en Los Ángeles

View this post on Instagram

El presidente @luisabinader me designa Cónsul en la ciudad de Los Angeles, consulado creado para la captación de producciones de Hollywood. Sin producciones extranjeras la ley no puede mantenerse. Gracias presidente amigo por oir nuestras peticiones. De la industria del cine dependen más de 40 mil personas, le aseguro traeremos grandes producciones al pais y vamos a defender la imagen como pais destino para la industria del cine mundial.