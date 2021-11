Lo que debes saber de los cinco torpederos élites en la agencia libre de Grandes Ligas

Cuando surge el debate de si el índice de ponches es tan importante para un bateador, generalmente significa en el sentido que toda clase de contacto no es buen contacto, porque el convertir un ponche en una suave rodada no agrega ningún valor, y no es malo si toleteros como Aaron Judge y Giancarlo Stanton se abanican porque sus calidades de contacto son muy buenas. Pero en este caso, con el poder que tiene cada uno de los cinco infielders y la excelente calidad de contacto, si más lo hacen, mejor.

5) ¿A quién le fue mejor…contra rectas élite?

Esto no es más importante que el desempeño general a la ofensiva, pero debido a que no hay información de la velocidad de los swings, el observar el éxito contra los pitcheos más rápidos puede ser una buena evidencia de la velocidad del bate, y que mejor muestra que la velocidad de despegue. Si algún bateador quiere anticipar la recta, eso lo podría dejar vulnerable a las rompientes y los pitcheos de menos velocidad.

Por eso, observemos lo que estos bateadores hicieron contra todos los lanzamientos por encima de las 95 millas por hora. Si comenzamos con los swings en blanco del 2021 contra +95 mph, aquí hay un gran punto a favor de Semien. Como contexto, el promedio en las Mayores fue del 23.5%.

16.2% — Semien

18.7% — Correa

25.3% — Seager

27.3% — Story

40.5% — Báez

La clasificación no ha cambiado en los últimos tres años, y hay una buena cantidad de consistencia año tras año por parte de Correa, Semien y Story, aunque Seager y especialmente Báez dieron un gran paso hacia atrás en el 2021. Otra vez, Semien, Correa y Seager son los primeros tres, con Story y Báez abajo.

¿Qué tal la producción contra la alta velocidad en los últimos tres años? OPS no es la métrica perfecta para medir esto — debido a que no es ajustada a los estadios y hay uno que jugó con los Rockies — pero se puede comprender y explica las cosas de cierta manera.

OPS de 1.016 — Semien

OPS de .875 — Seager

OPS de .810 — Story

OPS de .711 — Correa

OPS de .653 — Báez

Con una métrica más avanzada, de los 261 bateadores con al menos 100 turnos que terminaron con pitcheos por encima de las 95 mph en los últimos tres años, Semien fue el 10mo mejor en todo el béisbol. Story fue 66to, Seager 82do, Correa 115to y Báez 252do, o 10mo de abajo hacia arriba.

6) ¿Quién fue el más rápido en las bases?