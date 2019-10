Lo golpearon con malas artes subestimando su liderazgo y popularidad

Con Leonel Fernández, literalmente «sus compañeros» de una longevidad bien pronunciada, han hecho con él una piñata desde que se sabía su inminente salida del poder en el año 2012, eso sí, fue inmediatamente ganó la presidencia su amigo y hombre de su confianza absoluta, el licenciado Danilo Medina, al cual empoderó en su primer gobierno y durante un año y medio de su segundo mandato (2004-2008).

Es que los maltratos al doctor Fernández, desde el mismo centro del poder y desde los propios dirigentes al más alto nivel de la organización, donde de éstos existen algunos de una militancia sin compromiso con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero es que sus amigos, lo han criticado, no una ni dos, ni tres veces; es más, van más de cinco cuestionamientos públicos con el único interés de hundirlo, «hacerlo añicos».

En esta tesitura, después de estas líneas van a leer algunas de las principales prendas que le han soltado sus ex amigos al hombre que desde el Poder solo actuó para distinguirlos a todos, independientemente de que ellos se lo ganaron, ahora bien, ustedes no son ni fueron los únicos que se ganaron esos decretos, aunque lo que debe quedarles bien claro, es que a otros lo dejaron en el banco en más de una ocasión por vosotros.

Señores, le han dicho a Leonel, me dejó un maletín vacío y lleno de facturas (ese fue el segundo regalo sin haber dejado el Palacio Nacional, el primero fue, felicitarlo por el trabajo en pro de que gane Danilo Medina), en este contexto, lo del contrato con la Barrick Gold en el Congreso Nacional el día de la investidura a Danilo Medina, no tuvo mamacita, un real desaire al principal hombre de que se quedara el PLD gobernando.

Y observen, que al fin y al cabo, solo fue adelanto de las fechas en los desembolsos de esta multinacional, pero todo sigue viento en popa, igualito. También lo quisieron arrinconar con lo del déficit fiscal, que una buena parte fue para beneficio de otro, y aun así, abultaron la cifra que realmente era, pero todo con un único fin, darle hacha y candela al árbol caído.

Lo del quirinaso no tiene parangón en nuestra cultura política, después con el tema de la modificación constitucional del año 2015, lo maltrataron innecesariamente, solo había que informárselo, ¡y punto!

Pero no, el asunto era tratar de humillarlo frente al país, y ahora, a pesar de romper una cultura de apoyar al que esté mejor posicionado en el PLD, inversamente de como se hizo con Danilo Medina en el 2012, que estando la ex primera Dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández, casi triplicándolo en la popularidad, se impuso la minoría y las aspiraciones mucho menos popular, incluso, por esa riesgosa decisión, de chepa pierden los peledeístas el poder contra Hipólito Mejía y el PRD.

Aunque ahora, con las recientes elecciones primarias abiertas en el PLD, ha quedado ratificado, que el liderazgo de Leonel es firme y popular, con tanta fuerza, que ni echándole encima a todos los funcionarios públicos; al Estado, no lo pudieron opacar, todo lo contrario.

No, definitivamente ni con malas artes han doblegado a este titán de la política dominicana y de toda América Latina.

Entonces, se está presentando un tremendo problema, anteriormente, para los años 2012 y el 2015, el pleito que parecía, parece y es irracional entre los morados, era la corriente danilista contra la popularidad y el liderazgo de Leonel, este conflicto de intereses era solo de ellos, de los peledeístas, pero resulta y viene a ser, que en esta coyuntura, han involucrado al pueblo que mayoritariamente le está dando su respaldo al expresidente Fernández.

Así, como se oye, es el soberano que está de frente apoyando a su líder, no es ya un asunto de encuestas; es la realidad. Supongo que no podrán ya decirle sus opositores políticos internos «que representa la minoría».

El darle tantos golpes, las mayorías de éstos con vileza, otros abusivos durante años, y ahora como al peor enemigo, con un rencor asemejado a la envidia, le tiran la fuerza del Estado en pleno, tal cual al más peligroso de los enemigos, entonces, si no pudieron aplastarlo y su pueblo lo ha ratificado como el principal líder de la Nación, ¿y ahora?

Lo dijimos en escritos anteriores, ahora solo lo recordamos, porque lo que viene es tal vez más grande y de mayores impactos que lo que ha pasado en las elecciones primarias internas del PLD; es Leonel quien tiene el pandero en sus manos, y la militancia que lo sigue a todos los niveles, quiere la revancha sin importar el símbolo.

Qué más da, si miren a quien quieren desde un sector del PLD poner a representar el boschismo, a ser el nuevo líder del partido de Juan Bosch y del país, al que no puede presentar una hoja se servicio político sino empresarial, olvidando que Juan Bosch dijo muchas veces el refrán popular que dice; «Zapatero a tus zapatos».

La suerte está echada y el pandero está en tus manos doctor Leonel Fernández, además, la estructura entrenada esperan por tú decisión, solamente basta con que mande la señal.

No lo olvide Leonel, que usted nos dijo en uno de sus discursos, «que si no nos dejan soñar, no lo dejaremos dormir».

¡¡¡Adelante al bien ratificado por el soberano como el líder nacional!!!

Autor: José Núñez

Anuncios

Relacionado