Lo forzado no es real

Por: Karla Patricia Zacarías Reinoso.

Respondan en donde sea que se encuentren, ¿Cuántas veces he forzado algo en mi vida que al final no me convenía?

Muchas veces nos enfocamos tanto en una meta que no importa lo que tengamos que forzar, entendemos que debemos de hacerlo para llegar. Y una vez llegamos, la alegría y satisfacción en vez de aumentar, disminuyen porque había otra manera mucho mejor para llegar pero nunca pudimos verla.

Nos pasa en relaciones, en proyectos, en situaciones personales y cuando nos damos cuenta de esto, pensamos el tiempo y las lágrimas que pudimos ahorrarnos.

Como dice el refrán: ‘’SI TIENES QUE FORZARLO, NO ES TU TALLA’’ aplica para vestidos, zapatos, trabajos y relaciones. Entiende que algo que tengas que forzar no es real, no viene de la genuinidad.

Aquí la definición de forzar:

Obligar a alguien, mediante fuerza física o coacción, a que haga algo en contra de su voluntad.

Me encanta la última parte que habla de la voluntad y como esta sencilla palabra nos lleva a entender que si logramos algo pero fue forzado, el único que se siente realizado es usted porque el otro nunca estuvo ni quiso estar de acuerdo. Hasta pudiéramos decir que estamos siendo egoistas porque el enfoque solo estuvo en nuestros deseos y como nos sentiríamos.

Hoy es un excelente día para entender que donde tenemos que rogar, ahí no es, que lo que está para ti, aunque te quites te encuentra y que si algo no viene del corazón mejor que no se haga.