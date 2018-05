Lo de Robinson Canó no fue un error

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.-La comunidad del béisbol quedó anonadada cuando la tarde del martes 15 de mayo, se anunció la suspensión del estelar e histórico segunda base dominicano Robinson Canó, la noticia llegó luego de que en días pasado el ya mencionado recibiera un pelotazo en su mano derecha que lo sacaría de juego por un tiempo prolongado.

Según anunció MLB, este arrojó positivo a una sustancia llamada “Furosemida” y está científicamente comprobado que la misma sirve como agente enmascarante en los procesos de dopaje, es decir, esconde las sustancias que haya dentro del organismo.

Esta suspensión es algo lamentable, pero tiene que ser vista como la que es, una decisión personal de Robinson Canó. República Dominicana se ha volcado en apoyo al toletero, bajo el argumento de que cometió un “error” ¿Es cierto que Canó cometió un error? La respuesta es no, el petromacorisano está al tanto del programa de dopaje de MLB, y los inconvenientes que este supone en caso de no ser cauto.

La realidad es que Robinson Canó tomó una decisión, misma que es racional, pues supone una ventaja sobre la competencia, pero dicha decisión suponía el riesgo de ser atrapado, y sucedió. Esto no es una valoración personal sobre Robinson, si es o no buena persona no es el debate.

Muchos fanáticos han reaccionado como es normal, con tristeza. La fanaticada en general sabe que las sustancias para mejorar el rendimiento suponen una barrera para el salón de la fama, y países como el nuestro llegar a Cooperstown es algo con una valoración superlativa.

La realidad es que Canó decidió doparse y lo atraparon. El único error que cometió fue no tomar las medidas de lugar para evitar el positivo.

Por Mixael Rosa

Relacionado