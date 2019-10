Lo bonito de las diferencias

Cuando esperas que el otro actúe como tú lo harías y termina siendo lo contrario llegando a sentirte decepcionado o desilusionado:

¿No te has puesto a pensar que quizás tu 100% es diferente al 100% del otro?

Leyendo una imagen en Instagram vi esto y me llamó bastante la atención. Sucede que a veces por no recibir el 100% que esperábamos clasificamos a la otra persona con diferentes adjetivos que no son reales, simplemente porque no lleno nuestra cajita de expectativas.

Pero no te has puesto a pensar que el 100% del otro quizás sea diferente al tuyo, y eso no lo hace mejor ni peor simplemente lo hace DIFERENTE. Ahí radica nuestra grandeza, en reconocer esas diferencias.

Es que la forma de amar de tu pareja por ser diferente no quiere decir que no sea amor, solo ha aprendido a querer a su manera. Y ese apoyo o colaboración que recibes de tus familiares y amigos, aunque no sea con el mismo esfuerzo que pones tú al momento de servirles a ellos, es un acto real y bonito, pero sobre todo distinto y eso no quita lo que es. En el momento que aprendamos a apreciar esas diferencias, aceptaremos la realidad de cada quien sin querer cambiar su naturaleza. Respiraras libertad, amor puro y respeto en cada lugar donde decidas estacionarte.

Mucha suerte fabricando tus relaciones, cuida los detalles y la terminación. Que si por relaciones a la medida fuera, se pedirían por amazon y llegarían a tu puerta.

Por Karla Patricia Zacarías Reinoso.

