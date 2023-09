LLYC eleva un 13,4% su beneficio neto en el primer semestre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El resultado neto de LLYC (BME:LLYC) crece a doble dígito. La consultora de comunicación, marketing digital y asuntos públicos ganó 4,5 millones de euros en el primer semestre, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2022. Los resultados auditados de la firma han confirmado las cifras de crecimiento y rentabilidad avanzadas en julio. Los ingresos operacionales y totales aumentaron un 12% (39,9 y 48,7 millones de euros, respectivamente). El EBITDA recurrente (resultado bruto de explotación) mejoró un 9%, hasta los 8,8 millones de euros.

Las cifras hasta junio están en línea con lo presupuestado. Transcurridos seis meses, LLYC ha logrado el 50% del objetivo de ingresos y EBITDA previsto para todo el ejercicio. La primera parte del ejercicio ha estado marcada por el impulso de la unidad de negocio Deep Digital y la adquisición de BAM que ha convertido a Estados Unidos en el tercer mercado en volumen de la firma.

El crecimiento orgánico de los ingresos, del 8%, está por encima del reportado por compañías del sector e impulsado por las operaciones con más impacto en el grupo por su volumen. LLYC cuenta con un balance sólido y un perfil financiero prudente.

Alejandro Romero, Socio y CEO Global en LLYC: “Todo indica que 2023 será otro año de crecimiento de doble dígito para nuestra firma, a pesar del entorno complejo en el que estamos. El primer semestre nos ha dejado grandes noticias, como la compra de BAM by LLYC en San Diego que ha permitido triplicar nuestro tamaño en EEUU, y el impulso de la unidad de Deep Digital. Estoy muy satisfecho. Tenemos una compañía cada vez más fuerte y diversificada, que apuesta por dos vectores clave como la innovación y la creatividad que están transformando nuestro modelo de negocio. Queremos que LLYC siga siendo una firma referente para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y profesionales”.

Deep Digital, clave en el crecimiento

El impulso de Deep Digital ha sido clave en el primer semestre del año. Esta unidad de negocio, que engloba marketing digital (creatividad, performance y paid media) y las soluciones basadas en la transformación e inteligencia digital, ha incrementado un 25% sus ingresos en el primer semestre y su contribución al resultado total de la consultora es cada vez mayor. Al distribuir los resultados del primer semestre por regiones, Europa (España y Portugal) supone el 44% de los ingresos operacionales y el 49% del EBITDA recurrente. Mientras que, al Norte (México, Panamá y República Dominicana), el 26% y 21% respectivamente; Andina (Colombia, Perú y Ecuador), el 11% en ambas variables; Estados Unidos, el 9% de los ingresos operacionales y el 10% del EBITDA recurrente; y Sur (Brasil, Argentina y Chile), el 10% y 9%.

Foco en tecnología, apuesta por el talento y la creatividad

LLYC sigue invirtiendo para mejorar sus capacidades en tecnologías exponenciales e inteligencia artificial (un millón de euros al año). También para atraer y retener talento. A 30 de junio la consultora contaba, a nivel global, con 1.175 profesionales (+ 4,3%), siendo el 63% liderado por mujeres. Además, 639 consultores jóvenes en el primer semestre del año, han participado en el Programa Challengers que permite acelerar sus carreras.

Gracias al desempeño de la firma, LLYC ha sido elegida como consultora de comunicación de matriz española más destacada en los rankings globales de PRWeek y PRovoke. Igualmente, BESO by LLYC fue elegida como la agencia Nº1 de Marketing Digital de México y como Best of the Best por la revista Merca 2.0. Mientras, Apache parte de LLYC logró ser Partner Premier de Google, la más alta certificación del gigante tecnológico que solo reciben por el 3% de compañías afiliadas.

Compromiso con la sociedad

LLYC continúa avanzando en tres líneas de actuación medioambientales: economía circular, oficina sostenible y compra responsable. Para el cual, durante el primer semestre lanzó el proyecto de medición de Huella de Carbono con la herramienta GreeMko.

Las actividades de Fundación LLYC han beneficiado durante el primer semestre a 231 jóvenes en situación de vulnerabilidad en los países donde la firma está presente. A través del trabajo voluntario de 91 profesionales, quienes han dedicado más de 400 horas.

Sobre LLYC

LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos que ayuda a sus clientes a afrontar sus retos estratégicos con soluciones y recomendaciones basadas en la creatividad, la tecnología y la experiencia, buscando minimizar los riesgos, aprovechar las oportunidades y cuidar el impacto reputacional. En el actual contexto disruptivo e incierto, LLYC contribuye a que sus clientes alcancen sus metas de negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión de medio y largo plazo, que defienda su licencia social para operar y aumente su prestigio.

LLYC (BME:LLYC) cotiza en el mercado alternativo bursátil español, BME Growth. En la actualidad, tiene 21 oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York, San Diego y Washington, DC), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través de compañías afiliadas en el resto de los mercados de América Latina.

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC entre las compañías de comunicación más importantes del mundo. Es la número 39 por ingresos a nivel mundial según el Global Agency Business Report 2023 de PRWeek y ocupa el puesto 40 del Ranking Global 2023 elaborado por PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor Consultora de Comunicación de Europa 2022 en los PRWeek Global Awards, y Consultora de Comunicación del Año en América Latina en los International Business Awards 2021.