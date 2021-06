Llueven los elogios a Guerrero Jr. tras serie ante los Medias Rojas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON – Era evidente lo que iba a pasar cuando Vladimir Guerrero Jr. llegó con calma al plato en la primera parte de la novena entrada, con los Azulejos abajo 1-0 y el dominicano representando la última esperanza para su equipo.

Por un momento, intenten imaginar a Guerrero dando un roletazo manso hacia la segunda base para terminar el juego. En el 2021, no se puede.

Guerrero detonó una curva de Matt Barnes y la envió por encima del Monstruo Verde del Fenway Park. De alguna manera, Guerrero nos ha acostumbrado a esperar lo increíble. Fue un momento clave para él en una impresionante temporada. Además, fue el jonrón número 100 de los Azulejos en el año, más que cualquier otro equipo en las Mayores. Al final, no fue suficiente, con el club cayendo por 2-1 unos minutos después gracias a un batazo de oro del quisqueyano Rafael Devers..

Guerrero terminó la serie en Boston habiendo dado jonrón en cada uno de los juegos, siendo el primer jugador de los Azulejos en hacerlo en una serie de cuatro partidos desde el dominicano Edwin Encarnación en el 2010. Además, empujó ocho carreras en los cuatro choques.

“Es un muchacho que tiene ese ‘no sé qué’. Eso no se enseña”, dijo el manageo de los Azulejos, el puertorriqueño Charlie Montoyo. “Ante un gran lanzador, conecta un batazo de 500 millas por hora ante un pitcheo rompiente. Es divertido de ver. Creo que no hablamos lo suficiente sobre él. Debemos conversar más al respecto. No es fácil lo que está haciendo”.

Diariamente, se le pide a todo el cuerpo de coaches y a los jugadores del equipo que intenten describir lo que significa ver a Guerrero. La cantidad de adjetivos en el diccionario es limitada, pero el dominicano les sigue dando razones para buscarlos.

El joven está dejando un impacto en sus rivales, especialmente a aquellos que vieron a Guerrero en el 2019 y el 2020, cuando apenas daba destellos de lo que estaba por venir.

“Increíble. Es increíble. Apartemos el tema Medias Rojas vs, Azulejos”, comentó el manager de Boston, el boricua Alex Cora. “Es impresionante cuando los muchachos ven los resultados del trabajo duro. Su swing es el mismo. La disciplina en el plato es la misma. Su cuerpo es distinto. Entrena y se nota. Estoy muy orgulloso de ese muchacho”.

