Llueven críticas a rapera dominicana por el tema “Mi Totico”

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Una lluvia de críticas de toda especie, calificativos de vulgar y otros ataques, están cayendo sobre la rapera dominicana Schecka Sánchez (El Diamante de Santiago), por el tema “Mi Totico” , que está sonando actualmente en discotecas, medios digitales y redes sociales.

La versión trata sobre la parte íntima de la mujer con letras que la mayoría de los críticos de ambos sexos, consideran depravadas y con un mensaje explícitamente sexual.

Alguno consideran, por el contrario, que se trata de un tema abierto que se enfoca en la realidad de la vagina y que sin tapujos, expone con “una palabra típica” del argot dominicano, lo que nadie puede esconder.

El video del tema, dirigido por Danny del Rosario, y que se difunde en Vevo de Youtube, acumulaba hasta el cierre de esta nota 20.443 visitas hasta la noche de ayer lunes 5 de febrero, después de ser publicado el 24 de enero.

“No dejen que las noticias mal interpreten mi trabajo. El que me conoce sabe que soy más de ahí. Y es injusto como me catalogan. Esto es un movimiento y nadie lo para”, le dijo Shecka al bloguero José Zabala en una entrevista el fin de semana, en la que respondió a los ataques en el canal youtube Al Día TV Más.

Pero ella también se autobautiza como la “Chula De Capo” tomando el nombre de otros de sus controversiales temas y explica que “Mi Totico” es una mezcla de Rap Trap, que está atrayendo la atención de miles de seguidores por su ritmo contagioso.

“Nada del otro mundo comparado con otras músicas que están sonando. Eso es muy vergonzoso, para la música urbana y para la juventud. La música del tema y su arreglos es muy buena, pero con esas letras, por favor… a donde llegaremos. Esta joven con este disco es muy vulgar”, dijo Cecilia Ramírez al medio, añadiendo que está muy enojada con las letras del tema.

“Es una joven muy talentosa y el tema está muy bueno. Ella tiene un gran futuro. Ella es urbana no cantante de ópera. A mí me gusta el tema y al que no le guste, que no lo escuche. Que no le cambie las letras”, dijo Marlene Fernández.

“A dónde iremos con los artistas urbanos. Antes eran palabras con doble sentido, ahora las letras de sus canciones son claras, crudas y sin sinónimos. Esperamos que la Comisión de Espectáculos Públicos saque ese tema del aire”, dijo Franklin Guzmán.

Juana Vargas, es otra de las jóvenes que se unió a las críticas a la cantante, diciendo preguntándose ¿qué podemos esperar de esta artista urbana?, gracias Dios que mis hijos no escuchan esa basura”.

