Llueven criticas a Miss Universo tras aumento de peso; Alicia Machado sale en defensa

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – La actual Miss Universo 2021, Sandhu Harnaaz, se ha destacado por su belleza e inteligencia. Sin embargo, en los últimos días ha sido blanco de todo tipo de comentarios y cuestionamientos por su cambio físico.

Casi tres meses después de su triunfo, la joven dio de qué hablar el pasado sábado durante un evento al cual fue invitada. En una serie de fotografías que circularon en redes sociales se pudo ver que la Miss Universo 2021 había subido de peso, algo que muchos consideraron lejos de los estándares que les imponen a las reinas de belleza.

“Casi tres meses después. ¿Qué le pasó?” se preguntaban algunos internautas en Twitter.

What Happened ? with her body @MissUniverse 2021 , Why did she let her grow fat like this ? 👑😲😳 #MissUniverse #MissUniverse2021#MissGrandInternational #นางงาม #มิสยูนิเวิร์ส #HarnaazSandhu #มิสแกรนด์ pic.twitter.com/y11mKjhrhv

— เสียงเล็ก ๆ ของฉัน TK☀🌾 (@thekrist90s) March 5, 2022