Llorando la muerte de David de los Santos, su familia lanza el grito vivo de “¡Justicia, Justicia, Justicia!”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La muerte brutal de David de los Santos ha despertado el grito de la sociedad, que condena la brutalidad policial mientras su familia está devastada y llora a lágrima viva.

A los 24 años le arrebaron la vida y los sueños. David vivía con sus padres, enfermos: doña Damiana Correa, la madre, sufre hipertensión; Juan de los Santos, el padre de 70 años, tiene diabetes y también es hipertenso.

Tenía tres hermanas, él era el más pequeño. No se casó ni tuvo hijo.

Trabajó duro para construir con mucho sacrificio la casa en que vivían. Era un hijo ejemplar: vivía dedicado al bienestar de sus padres, cubriendo todos sus medicamentos y los gastos del hogar.

Decía que no se iría de la casa hasta que no la arreglara bien. Es más, tomó préstamos en un banco para ampliar y mejorar la vivienda. Dejó esa deuda, y es posible que la familia se quede en la calle. La casita está en la calle No. 7 de Los Americanos, en Los Alcarrizos.

“Fácilmente mi madre se quede en la calle, con tanto sacrificio que pegó cada block, era para su mamá que estaba haciendo su casita. Tampoco disfrutó su casita”, dice una hermana.

“Nadie puede decir que tuvo problema con David, hablaba muy poco en el barrio. Era quien surtía esto e hizo esta casa, para su madre y su padre. Fue un muchacho ejemplar”, expresa el señor Juan de los Santos.

“Era persona sana, nunca tuvimos ni una palabrita, muy pocos muchachos como David existen en este barrio”, agrega.

Piden justicia.

Joven laborioso y dedicado

David era bilingüe: hablaba español e inglés. Actualmente laboraba en un call center de Galería 360.

Su rutina diaria era la misma: se levantaba tempranito, se iba para su trabajo, terminaba su labor y asistía a un curso de mensaje profesional en Infotep. Luego iba a un gimnasio, volvía a su casa y se sentaba en la casa de una estrecha vecina-amiga.

Estudió en el politécnico Max Henríquez Ureña, en Los Alcarrizos. En 2019 se licenció en Educación mención Educación Física, Magna Cum Laude, por la Universidad Nacional Evangélica (UNEV).

Triste despedida

Amigos, parientes y relacionados lo despidieron con llanto y tristeza, pero con la esperanza de que haya justicia.

Formaron una hilera de velas encendidas en calles y avenidas, que iluminaban un grito impreso: “Justicia, Justicia, Justicia. No dejemos que este caso quede impune”.

Las velas fueron plantadas en la plaza Ágora Mall y en el destacamento del Ensanche Naco. El resplandor iluminaba tímidamente las sombras de la noche.

Lo definen como una persona responsable y dedicado por entero a sus padres, sobre todo a su amada madre.

Una vecina y amiga, que creció con él, lo describe como “servicial y motivador”.

“Nadie tiene una mala referencia de él, nunca cayó preso, ni siquiera en redada”, dice.

Sus parientes fueron a la plaza a ver el video. Solo quieren justicia. Ellos y toda la sociedad.-

