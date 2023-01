¿Llevará Aaron Judge la “C” de capitán en su uniforme de los Yankees?

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Faltan menos de 30 días para que los receptores y los lanzadores de los Yankees se reporten a los campamentos en Tampa, Florida.

Y tras un movido invierno en Nueva York, hay una pregunta que varios aficionados de los Bombarderos se están haciendo, ¿tendrá Aaron Judge estampada la “C” de capitán en su uniforme?

La respuesta corta es no. Cuando Judge habló con la prensa cuando se anunció su extensión de contrato con los Yankees, apunté hacia el uniforme de los Yankees, señalé el logo de Nike y pregunté: “¿Sin ‘C’?”. El cañonero se sonrió y dijo: “No, eso no lo hacemos aquí”.

Y es cierto, Derek Jeter nunca vistió la “C”. Tampoco Don Mattingly, Thurman Munson o ninguno de los otros capitanes en la historia del club.

Generalmente, esa designación suele ser típica de otros deportes, aunque ha ocurrido algunas veces en el béisbol. Recuerdo cuando John Franco optó por utilizar el parche con la “C” con los Mets en el 2001. Luego, Jason Varitek hizo lo propio con los Medias Rojas entre el 2005 y 2011.

Y claro, buscando al respecto, me tropecé con este comentario que me dijo en el 2008 Derek Jeter: “No soy más diferente que nadie en este equipo. Entiendo que llevo ese título, y no quiero decir que haya nada de malo con quien la utilice, pero para mí, ese nunca fue un problema”.

