Trasladan al Acuario manatí encontrada con heridas corto-punzantes en Las Terrenas

Recibida en el Acuario Nacional la Manatí rescatada hoy en Las Terrenas se encuentra en estado delicado. Muestra múltiples heridas (recientes y antiguas) causadas por “Personas” con armas punzantes… 😔 con tanta gente sensible al tema, pero algunos aún necesitan aprender… din embargo hay que reconocer el gran trabajo de los Técnicos del @acuariordo y los voluntarios que se entregan de corazón a esta causa.

