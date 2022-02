¡Llegó tu para! El Mayor Clásico viene a comerse el mundo con nuevo cuerpo y buena música

Comparte esta noticia

Anunció también, su gira por importantes ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y España

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Sin lugar a dudas, Enmanuel Reyes, conocido en el mundo artístico como El Mayor Clásico, es una caja llena de sorpresa y ha venido con las ganas de mantenerse en el gusto popular, mancando como siempre la diferencia llevándolo a estar siempre en el ojo público.

Pero más allá de sus lujosas y pesadas cadenas, sus costosos zapatos o su extravagante estilo, El Mayor ha marcado la pauta, en cuanto a música se refiere, manteniendo su misma esencia en sus ritmos, y se encuentra promocionando su nuevo sencillo “Llegó tu para”.

Ahora, el artista viene con un nuevo cuerpo, ya que hace unos días se realizó una intervención quirúrgica, que al darse a conocer en las redes sociales ocasionó un “Boom” de inmediato. Esto fue un marcado de abdomen, para poder exhibirse en las próximas giras que agotará a nivel internacional por toda Latinoamérica, Estados Unidos y España.

En medio de su recuperación, el artista fue entrevistado por El Nuevo Diario, dando a conocer sus proyectos, su necesidad de estar creando controversia y cómo ha ido evolucionando tras su regreso.

PREGUNTA: ¿Por qué sentimos por tanto tiempo una ausencia de la música del Mayor, ya que siempre acostumbró a su público a sacar sencillos cada x tiempo?

RESPUESTA: Realmente no he estado ausente. Solo que los tiempos cambian y así las estrategias deben cambiar. No estoy siguiendo la mayoría estoy haciendo lo que creo conveniente para mí carrera.

P: Después de su vuelta a escena, ¿cómo ha sido recibido por el público?

R: Gracias a Dios bien, en diciembre estuve a casa llena en todas mis presentaciones y durante todo el año me mantuve en presentaciones, así que creo que eso dice mucho. El público siempre me espera. Y si los dueños de negocios me contratan es por algo.

P: ¿Se considera El Mayor uno de los artistas más completos y versátiles de la música urbana?

R: Claro, sin duda. Mis años de carrera y evolución a lo largo de los años lo confirman.

P: Para el Mayor, ¿Es necesario tener que hacer controversia para estar en vigencia?

R: Bueno, diría que es una herramienta estratégica que funciona. No necesariamente para la vigencia, pero sí para acaparar la atención en ciertos momentos, soy de los que creo que la controversia es buena, pero la calidad musical y los éxitos son los que realmente mantienen la vigencia.

P: Ya que tienes mucho tiempo en la música, y eres uno de los innovadores en el estilo del género, ¿cómo haz visto los nuevos estilos y surgimiento de nuevas figuras?

R: Muy bien, cada cual tiene lo suyo y es bueno que se generen nuevas cosas en el género tiene que haber de todo, la diversidad enriquece.

P: ¿Tiene en planes El Mayor, realizar colaboraciones con artistas urbanos tanto nacional como internacional?

R: Pero claaaaro, ese viene zumbando.

P: Ya que te hemos visto con un buen físico, ¿por qué utilizar el medio de la cirugía estética y no el de hacer ejercicios?

R: Por temas de salud no podía hacer ejercicio, ya lo había intentado, pero era riesgoso para mí. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacer este cambio de imagen y lo hice.

P: ¿Qué traerá El Mayor de nuevo tras su recuperación?

R: Mi nuevo sencillo “Llegó tu para”, una gira internacional en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

P: ¿Esperaremos algún concierto de El Mayor?

R: ¡Claro!

P: ¿Seguirá El Mayor marcando la pauta en estilo musical?

R: Totalmente, tengo nuevos colores y nuevos estilos, lo cual ha sido audible en mis últimos sencillos.

P: ¿El Mayor podría colaborar o ayudar al nuevo relevo de la música urbana?

R: Claro que sí, ¿porqué no? yo siempre estoy ayudando al género sin hacer mucho bulto.

P: ¿Qué cree El Mayor debería cambiar en la música urbana para seguir siendo líder en el mercado internacional?

R: La organización. Todavía hay muchos talentos que no están organizados.

P: Algún mensaje a los jóvenes que siguen tu carrera y claro, la nueva generación.

R: Que sigan sus sueños, no se rindan, traten de organizarse, que se mantengan enfocados confiando en Dios y todo les irá bien.

