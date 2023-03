Llegó la hora de Pedernales

Al sur le ha llegado su momento, y más específicamente a Pedernales. ¿Les suena familiar esta frase? Luego de 40 años de promesas que se les han hecho a esta región del país, parecen que las mismas van camino a cumplirse, y la consigna de que “Ha llegado el momento del sur” camina a pasos firme a ser una indiscutible realidad.

A pesar de contar con una riqueza natural envidiable para cualquier destino turístico del mundo, Pedernales es una de las provincias más pobres de República Dominicana. Pero por primera vez se ve la luz al final del túnel. Con la determinación que el gobierno del presidente Luis Abinader, el cual ha asumido este destino, y con el apoyo del sector turístico, se podría decir que es simplemente cuestión de tiempo para que este paraíso sobre la tierra sea el próximo bastión del turismo del país.

A principios del pasado mes de febrero se celebró y se presentó por todo lo alto las primeras inversiones de cadenas hoteleras en la provincia, como son Iberostar e Inclusive Collection Part of World of Hyatt en Cabo Rojo y posteriormente un tercer hotel que inicia su construcción ahora en marzo.

Con el proyecto de construcción de estos 3 hoteles, Pedernales promete generar una inversión de más de 350 millones de dólares, lo cual es solo una pequeña parte del desarrollo presentado en el Master Plan de este propósito que es simplemente impresionante.

Si bien es cierto, como decía mi abuelo que ”una golondrina no hace verano”, asimismo se podría decir que dos hoteles no hacen un polo turístico sino que se requieren grandes inversiones en infraestructuras. Estos componentes son esenciales en la competitividad y en el desarrollo. Esto así, debido a que un país sin esa adecuada infraestructura, entiéndase, calles, autopistas, carreteras, acueductos, plantas de tratamientos, drenajes pluviales y sanitarios, plantas generadoras de energía, puertos, aeropuertos, etc., se aleja abismalmente del desarrollo económico.

Por eso, los que hemos tenido la oportunidad de ver el Máster Plan del proyecto de Pedernales para los próximos 20 años, auguramos grandes transformaciones para esa provincia y el progreso asegurado. Es una novedad de proyecto estatal que se asemeja a la fórmula realizada en ciudades exitosas, modelo aplicado por entidades triunfantes en el turismo de calidad, como lo es Cap Cana, y en su momento lo fue Casa de Campo, complejos concebidos pensando en todos los factores que intervienen en la conformación de un polo turístico.

Un claro ejemplo de lo anterior lo son las inversiones Puerto de Cabo Rojo y el Aeropuerto Internacional de Pedernales a construirse en Oviedo. Obviamente, para un proyecto de esta envergadura es vital la planificación, voluntad estatal y el apoyo de los protagonistas del sector turístico que tanto le aporta al PIB del país.

La zona sur cuenta con las más bellas playas de toda la geografía nacional. Además, hay que sumarles a esos tesoros naturales los parques nacionales, las variadas condiciones de biodiversidad, el clima, paisajes, montañas, etc., lo que la hace única y deseada a nivel internacional. Para nadie es un secreto que Pedernales comienza a despertar la curiosidad de los turistas, como quedó confirmado recientemente dentro del mundo turístico en donde ya se le reconoce como el nuevo destino de República Dominicana, encontrándose en una de las ofertas de una de las más importantes líneas de Crucero del mundo.

Estoy altamente confiado en que el desarrollo de Pedernales y la zona sur del país pronto se convertirán en una realidad, asimilando las ricas experiencias de otros polos turísticos criollos, y destacándose e implantándose la rica experiencia del sector turístico, y superando los escollos que se puedan presentar; de esa manera su crecimiento será consistente y sustentable en lo económico, lo ecológico y lo social.

Lo que sí aparenta ser un hecho, es que Pedernales abandonará su triste papel de Cenicienta del turismo dominicano que por mucho tiempo ha llevado a cuesta, y de una vez por todas recibirá su invitación al baile de los grandes de la industria turística. Y algo es seguro: el mundo comienza a mirar hacia Pedernales, por lo que sin temor a equívocos, a esta provincia del lejano sur, por fin, le llegó su momento, pudiéndose afirmar que ahora es su tiempo.

Joan Feliz

