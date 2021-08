Llegó el momento

Tras la histórica participación dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde los del patio consiguieron 5 medallas, tres de plata y dos de bronce, además de que algunos atletas llegaron a los cuartos de final, hay que aprovechar el momento para que esos héroes sean paradigmas de la juventud del país.

Es propicio, en un momento de festejo, de entrega de dinero, de caravana, de fiestas, de lucir ante los medios esos medallistas, de que el Miderec, junto al COD, las federaciones deportivas, y el Inefi lleven deporte a todo el país, con un plan estratégico para que la juventud dominicana conozca las diferentes disciplinas. Que los niños vean esos ejemplos y se enamoren del deporte.

Al entrevistar a Zacarías Bonnat en El Nuevo Diario, el pesista nos decía que vio a Félix Sánchez y a Luguelín Santos en las olimpiadas de Londres del 2012, y ellos fueron sus ejemplos, hoy es medallista olímpico.

Es hora de llevar esos medallistas a todo el país para que den charlas a los jóvenes, para que los motiven. Es un programa que puede salir económico para el Gobierno dominicano vía el Miderec.

Decía Zacarías que los deportistas dominicanos son marca país, y que pueden ser parte de un plan de marketing, incluso, caras para vallas promocionales del deporte. Además de llevar esa comunicación también a la parte digital, que tanto influye a los jóvenes.

Vengo al caso porque como deportista que he sido toda la vida, siento que los niños de ahora no suelen involucrarse con el deporte, incluso prefieren los celulares, las tabletas, los videojuegos. Obviamente no todos, por lo tanto, si vendemos esos atletas que fueron a las olimpiadas, que nos representan en esos eventos grandes, podemos llevar el deporte a nivel nacional, porque cada atleta que logra un lauro para el país es referente para la juventud.

Esos atletas, la gran mayoría viene de abajo, y si el Miderec y las autoridades dominicanas los proyectan, como dije al inicio, pueden ser ejemplos de la juventud, porque el deporte no es solo ganar medallas, también da disciplina, educación, becas, amigos, entre otras cosas positivas.

Si proyectan todo lo vivido en Tokio 2020, además de que los ganadores de medallas podrán cambiar sus vidas por el premio metálico, ese mensaje llegará bien no solo al joven también a los padres

Gobierno dominicano, Miderec, COD, federaciones deportivas, la pelota está en su cancha, promocionen el deporte a nivel nacional, que eso no cuesta tanto y ayuda mucho.

