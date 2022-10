Llegan vehículos tácticos y blindados a Haití; Canadá dice monitorea situación de cerca

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este sábado llegaron al vecino país Haití unos aviones con equipos que fueron comprados para ser utilizados por la Policía de ese país, con el fin de darle respuesta a la situación que se vive en el mismo.

La información la ofreció a través de su cuenta de Twitter, Mélanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, quien destacó que los equipos adquiridos por Haití incluyen vehículos tácticos y blindados.

“El Canadá y EE.UU. el están respondiendo a la solicitud de ayuda de Haití a medida que aumenta la violencia en el país. @ARC_RCAFy @USAirForce entregó equipos adquiridos por Haití, incluidos vehículos tácticos y blindados, que serán utilizados por la policía en respuesta a la crisis”, escribió la funcionaria canadiense en su cuenta en la referida red social.

Asimismo, aseguró que Canadá está monitoreando la situación de cerca y continuará apoyando los esfuerzos de los haitianos para poner fin a la crisis.

De su lado, Anita Anand, la ministra de Defensa Nacional de Canadá, sostuvo que “el vuelo de hoy (sábado) en apoyo a Haití es otro ejemplo más de cómo Canadá da un paso al frente para apoyar a nuestros socios globales, cuando se le solicita. Canadá continuará haciendo valiosas contribuciones en las Américas y en todo el mundo en apoyo de la paz y la estabilidad”.

Desde hace varios días, la comunidad internacional le ha venido prestando atención a la situación en Haití.

Se recuerda que el miércoles, una delegación del Gobierno estadounidense llegó a Puerto Príncipe para abordar la petición de ayuda internacional hecha por el Gobierno haitiano en busca de dar respuesta a la sitúa que se vive allí.

Today’s flight in support of Haiti is yet another example of Canada stepping up to support our global partners, when called upon. Canada will continue to make valuable contributions in the Americas and around the world in support of peace and stability.

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) October 15, 2022