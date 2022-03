Llega la carrera Wings for Life World Run a República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este año llega a República Dominicana el evento WINGS FOR LIFE WORLD RUN, una carrera con un formato único. Será en el Parque Mirador Sur el próximo domingo 8 de mayo a las 7:00 AM, en el que miles de personas en todo el mundo participarán al mismo tiempo de Wings for Life por una causa: correr por los que no pueden.

Es un evento de resistencia donde no hay una distancia establecida, los competidores serán perseguidos por un catcher car virtual a los 30 minutos de comenzada la carrera. Los más rápidos serán los ganadores.

El principal objetivo de este evento es recaudar la mayor cantidad de dinero posible a través de las inscripciones, y todo lo recaudado será destinado para la Fundación Wings for Life y la investigación de lesiones de médula espinal.

El 100% de las cuotas de inscripción y las donaciones de la carrera se destinan a ayudar a encontrar una cura para las lesiones de la médula espinal. Desde su lanzamiento en 2014, Wings for Life World Run ha atraído a más de 435.000 personas de 193 nacionalidades diferentes para participar en más de 58 países de los siete continentes. En total se han recaudado 20,6 millones de euros (25,3 millones de dólares) y se han cubierto más de 4,2 millones de kilómetros.

La App de Wings for Life World Run –disponible en App Store y Google Play– permite a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, unirse al movimiento global, incluso si no son capaces de llegar a una de las ubicaciones del evento.

Al activar la aplicación en su teléfono, un corredor puede participar en el Wings for Life World Run, perseguido por un virtual Catcher Car, al mismo tiempo que todos los otros Wings for Life World Runners en todo el mundo. Este es el formato con el que estamos participando en República Dominicana.

Sobre la Fundación Wings for Life para la investigación de lesiones de médula espinal

En todo el mundo, millones de personas dependen de una silla de ruedas después de haber sufrido una lesión de la médula espinal, la mayoría de las veces como resultado de un accidente de tráfico o una caída. Wings for Life es una fundación de investigación de la médula espinal sin fines de lucro con la única misión de encontrar la cura este tipo de lesiones.

Desde 2004, Wings for Life ha financiado proyectos de investigación que han cambiado la vida de muchos, y ensayos clínicos en todo el mundo. Mientras que la cura todavía está por ser encontrada, se ha hecho progreso constante. Cien por ciento de las cuotas de inscripción de Wings for Life World Run y la recaudación de fondos de este evento de carrera global ayudarán a trabajar hacia el objetivo final de Wings for Life.

Cada paso dado en el Wings for Life World Run y con el Wings for Life World Run App es un paso en la dirección correcta.

