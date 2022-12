Llaman la sociedad a unirse a la lucha por una nueva Ley de Seguridad Social

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Carlos Lara consideró que el pueblo dominicano no puede seguir con la misma Ley de Seguridad Social porque esta no protegería a los ciudadanos, principalmente a los más vulnerables, por lo que llamó a la sociedad a unirse a la lucha que lleva el Colegio Médico Dominicano (CMD) en compañía de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otros gremios para exigir una nueva norma.

“El llamado es claro a toda la sociedad, a que se una a esta lucha, tiene que corregirse este problema de la Seguridad Social y tiene que acabarse el abuso de las ARS (Aseguradoras de Riesgos de Salud) y de las APF (Asociación de Fondos de Pensiones)”, manifestó.

El periodista emitió sus comentarios en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Sostuvo, además, que la marcha hacia el Congreso Nacional que realizaron médicos, abogados, profesores y otros profesionales en contra de las ARS y las AFP, el pasado 30 de noviembre, solo es un calentamiento de lo que se avecina, porque la intención es que el Gobierno se haga eco de lo que estaría pasando con la salud en el país.

“Están llegando a su fin las tímidas frases no tiene cobertura, este medicamento no está en el catálogo, usted no califica para una pensión, se agotó la cobertura, el procedimiento no lo cubre, el abuso de las APF y de las ARS con el pueblo dominicano tiene que terminar”, insistió.

Aseguró que continuarán las marchas porque el Gobierno tiene que poner el ojo ante la situación de abuso que se estaría cometiendo que pagan seguro médico y en ocasiones no reciben ni un 50% de cobertura para asistir a consultas médicas.

