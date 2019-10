Llaman dominicanos a respaldar La Fuerza del Pueblo en apoyo a LF

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El empresario y sociólogo Jaime Vargas, fundador y presidente del Movimiento Amigos de Leonel, llamó a los dominicanos en Ultramar y al país, a respaldar masivamente La Fuerza del Pueblo (LFP), nueva organización política, cuyo nacimiento fue anunciado oficialmente en el discurso del ex mandatario anoche, antes de renunciar irrevocablemente del PLD.

Vargas, quien siguió el discurso acompañado de numerosos dirigentes de su movimiento, en el restaurante “Brisas Dominicanas” de la calle 149 y avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan, advirtió que tal y como dijo Leonel, “en el 2020, los danilistas, “e pa fuera que van”.

Añadió que sólido liderazgo nacional e internacional del ex mandatario y ex presidente del PLD, permitirá un extraordinario nucleamiento de las fuerzas que se oponen al oficialismo, para barrer con el danilismo en las próximas elecciones presidenciales en mayo 2020.

“Desde los 14 años he estado en el PLD, y aunque duele, ya no usaremos las siglas de ese partido, pero al escuchar la explicación tan decente del presidente Leonel Fernández, nos da una gran alegría, era de esperarse, porque no podemos ligarnos a personas que han perdido el juicio, que no respetan nada, firman acuerdos y hacen otras cosas y por encima de todo el mundo, querían reelegirse, por lo que la situación no estaba bien”, añadió Vargas.

“Era tiempo ya de que se tomara esta decisión, que nos alegra porque Leonel Fernández, se merece lo mejor y ha demostrado que tiene un corazón sano y que no quería esa división del partido, pero llegó el momento, porque hay cosas, que al fin, no se pueden”, sostuvo.

La dirigente Elizabeth Batista, dijo que como mujer está consciente de que las mujeres dominicanas que siempre han votado por Leonel en todos los procesos, volverán a apoyarlo.

Recordó que se inscribió en 1996 en el PLD, con los ideales de Juan Bosch, pero en esta época, eso se ha perdido.

“Siempre he creído en el doctor Fernández por su trayectoria, pero lo han denigrado, acusado de muchas cosas y el siempre aguantando y lo felicito por tomar esta decisión porque no es justo que el Comité Político, lo esté acusando cuando él los ayudó mucho a todos, incluyendo al presidente Danilo, a quien Leonel ayudó a ser presidente en 2012, cuando solo tenía un 38% y no subía”, añadió Batista.

