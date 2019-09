Llaman asistir audiencia en TSA apoyar el derecho al voto de 579 mil dominicanos exterior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Dirigentes de partidos políticos, activistas comunitarios, periodistas, taxistas y ciudadanos comunes en esta ciudad hicieron un llamado a sus familiares, amigos y relacionados en la República Dominicana para que asistan este jueves al Tribunal Superior Administrativo (TSA) para apoyar el derecho al voto de 579 mil dominicanos residentes en el exterior.

Los criollos en ultramar, junto a la Fundación en Defensa de los Dominicanos de Norteamérica y el Exterior (FDDN), interpusieron ante el Alto Tribunal una acción de amparo preventivo y de extrema urgencia contra la Junta Central Electoral (JCE) por prohibir a los quisqueyanos ejercer el sufragio en las primarias del próximo 6 de octubre y la convención del 27 del mismo mes.

La audiencia tendrá lugar este jueves a las 9:00 de la mañana en la Séptima Sala del Tribunal de Familia, situado en la calle Socorro Sánchez No. 68, en el sector de Gazcue, Santo Domingo.

David William, precandidato a diputado al Parlacen por el PRM, expresó: “No solo hago un llamado a mis familiares y amigos, sino a cualquier dominicano que esté consciente de que se nos está negando el derecho que nos asiste dentro del marco constitucional y legal de poder votar en ultramar”.

El presidente de la seccional del PRD, Fidel Casilla, sostuvo: “No sé a qué se debe la decisión de la JCE, no estoy de acuerdo que a los dominicanos en ultramar la JCE decida que no podemos votar en el exterior, no estoy de acuerdo y a mis gentes en RD los llamaré para que asistan a la audiencia”.

Elida Almonte, precandidata a diputada del PRSC, dijo: “A medida que se le viola el derecho a un quisqueyano, nos los violan a todos, entonces todos debemos de unirnos e ir al TSA para exigir que todos los dominicanos sean tratados con equidad de derecho.”

El periodista Román Polanco dijo: “Es una necesidad para nosotros participar de las elecciones porque así coadyuvamos que el país avance con los conocimientos adquiridos por los quisqueyanos fuera de la patria, quienes contribuyen enormemente a la economía del país”.

Para el coordinador general de Alianza País, Luis Mayobanex Rodríguez, el proceder de la JCE tanto en el caso de fiscalizar en el proceso de selección de los candidatos, como su hasta ahora negativa de extender el periodo de cierre del empadronamiento en el exterior “nos llevan a dudar cada vez de la condición de árbitro imparcial de sus incumbentes”.

Mientras que el alto dirigente del PLD, Pedro Zorilla, sostuvo que es un reclamo válido de la comunidad, aunque sabemos de las razones que emite la JCE, pero entendemos que la comunidad debe ser parte de ese evento, que son las primarias.

Francis Méndez, reconocido locutor en la Gran Manzana, “hay más de medio millón de dominicanos registrados para votar y es importante que votemos y ustedes que están allá necesitamos que nos apoyen y asistan masivamente al TSA y decir que los dominicanos que envían las remesas deben ser tenidos en cuentas en las elecciones”.

El taxista Regis Elvyn Bergés López indicó “llamaré mis gentes en RD para que asistan a dicha audiencia en señal de apoyo a nosotros, porque debemos votar en las próximas primarias”.

En términos similares se manifestaron otros dominicanos taxistas, en barberías, bodegas, salones de belleza y vendedores ambulantes.

Muchos de ellos recordaron lo planteado recientemente por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara: “El derecho constitucional es el derecho a la democracia”, “No hay democracia sin justicia constitucional”.

Anuncios

Relacionado