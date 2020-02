Llaman a sociedad dominicana a mantener la calma ante coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –República Dominicana permanece libre de diagnóstico de pacientes con coronavirus 2019-nCoV, por lo cual sus ciudadanos deben mantener la calma y evitar promover el pánico con informaciones erróneas.

“El virus puede que llegue, pero en la actualidad no tenemos pacientes diagnosticados, no tenemos peligro y ahora tampoco representa una amenaza”, así lo afirmó Dania Torres, pediatra infectóloga y docente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) durante una charla con los estudiantes de Medicina de la academia.

La doctora recordó que, como otros virus, este no tiene cura y su código fue entregado por China a Estados Unidos, Australia y Alemania para la creación de una vacuna. “Ningún virus tiene cura, entonces cuál es el terror qué tenemos. Es más probable que las personas mueran por un evento cardiovascular que por el contagio por un coronavirus”.

Sobre su reproducción, la docente del INTEC dijo que hasta el momento se han reportado más de 24,000 casos y alrededor de 490 muertos, de los cuales solo dos ocurrieron fuera de China. Sin embargo, enfatizó que no se han reportado pacientes con coronavirus 2019-nCoV menores de 35 años y su letalidad está asociada a las comorbilidades, es decir, presencia de alguna enfermedad antes de contraer el virus.

“Cada virus tiene un número básico de reproducción y en este caso el coronavirus 2019-nCoV tiene una reproducción de 1.4 a 2.5 es decir, que una persona puede infectar a tres, sin embargo, en el virus de la varicela es de 11”, resaltó Torres.

La docente del INTEC explicó que en la actualidad existen 39 cepas de diferentes coronavirus, de ellas siete han afectado a los humanos y solo el Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), el Middle East Respiratory Syndrome (MERS) y ahora el coronavirus 2019- nCoV han causado mortalidad masiva.

“Los primeros coronavirus en aparecer fueron el SARS, en 2003, que tuvo una letalidad de un 10%, y el MERS, en 2012, con una letalidad de un 34.4%, mientras la del 2019-nCoV es de solo un 3%”, ponderó Torres.

La docente dijo que los coronavirus tienen una genética diferente porque hacen un salto de los animales a los humanos, por ello, absolutamente nadie tiene mecanismo de defensas, es decir, toda la población es susceptible a contagio.

La doctora dijo que el llamado de emergencia emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) significa que se está ante una posible pandemia y esto implica que la coordinación está dirigida por la organización y que los países deben reportar obligatoriamente la presencia de casos.

Sobre los síntomas ante un contagio, la doctora explicó se presenta fiebre elevada mayor de 38.5 grados centígrados, tos y dificultad para respirar, dolor de cabeza, falla renal, vómitos, diarrea, y una vez detectado la primera medida que debe hacer es aislar el paciente, mantenerlo hidratado y usar mascarillas N95 o N91.

En cuanto a los medicamentos indicados, la infectóloga dijo que “definitivamente en los brotes anteriores tanto en el MERS como el SARS se utilizó de una manera empírica dos antiretrovirales lopinavir y ritonavir y esto fue aparentemente exitoso”.

Distribución de casos del 2019 nCoV

La doctora Emilce Medina, especialista en epidemiología, entiende que la dispersión rápida del coronavirus se debe a que los movimientos migratorios internos en China son difíciles de controlar y colocarlos en veda.

“En los 71 años de existencia que tiene la Organización Mundial de la Salud han emitido seis emergencias mundiales”, dijo la doctora Medina, al tiempo de recalcar que esta entidad informa a la población antes de que los problemas de la salud le afecten.

La docente del INTEC afirmó que República Dominicana cuenta con la capacidad y la experiencia para abordar los casos que pudieran presentarse.

“Las actividades de comunicación pública de riesgos para mejorar la conciencia de la población y la adopción de medidas de autoprotección deben tener su efectividad, si el mensaje se lleva correcto y antes de que llegue el problema. No he visto el primer mensaje de comunicación de alerta, no de alarma sobre cómo actuar ante el anuncio del virus en el país”, denunció Medina.

