Llaman a fortalecer PRM y seguir gestión mejores condiciones para el pueblo y la diáspora

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Alejandro Rodríguez (Tontón), cabeza de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), quien fue jefe de campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la ciudad de Nueva York, exhortó a seguir fortaleciendo esa organización y a gestionar mejores condiciones para el pueblo y la diáspora.

Rodríguez dijo que Digepep está cumpliendo con su función en esta urbe en beneficio de la comunidad dominicana, muchos de cuyos integrantes visitan sus oficinas locales en procura de ayuda y solución de problemas.

Durante una entrevista en su despacho en el Consulado dominicano en NY, Rodríguez habló en su calidad de “dirigente político, no de funcionario gubernamental”, abordando distintos temas.

“Ciertamente hay déficit en los empleos para los peremeístas; sabemos que hay una situación muy especial en RD con el asunto de la pandemia, además de todos los males heredados de un gobierno que desfalcó el país, porque el PLD acabó con la economía nacional”, afirmó.

“El PLD dejó las arcas nacionales en cero y muchas deudas, lo cual heredó el actual gobierno del PRM”, expresó Rodríguez. Se lamentó de que “muchos compañeros tienen la presunción de que íbamos a llegar al gobierno y había que nombrarlos automáticamente.

“Tenemos limitaciones para los empleos, fruto de que hubo algunas medidas impuestas por los gobiernos del PLD que han impedido los nombramientos”, dijo.

Sostuvo que “ahora mismo se están resolviendo esos problemas, se están buscando otras soluciones, porque nada más no es empleo, y vamos a seguir ayudando la diáspora y a nuestra militancia. Que no se desesperen, ya que no hay motivos para la desesperanza ni la frustración”, declaró.

Argumentó que “nosotros vinimos a cambiar el estilo de gobernar y se está haciendo”.

Sobre la reelección, manifestó que “los que están hablando de ella son la gente del pueblo; nosotros no estamos de eso, ni el presidente Abinader. Es el pueblo que está pidiendo la reelección automáticamente, pero hay que esperar que el presidente tome la decisión.

Se mostró de acuerdo que se elimine el artículo 101 de los estatutos del PRM que prohíbe la reelección, insistiendo en que ” todo el mundo está de acuerdo, porque tenemos que tener unos estatutos de acuerdo con lo que dice la Constitución, que permite la reelección. Entonces ¿por qué debemos tener unos estatutos que la impidan”.

Aseguró que la armonía dentro del partido en NY se manifiesta de diferentes maneras, porque todo el mundo quiere y defiende su gobierno, incluyendo los que están descontentos.

Añadió que “hay un sector del partido que creyó que íbamos a llegar y pensó que en seguida se tendrían todos los empleos y beneficios a mano. Tenían la visión de botín del Estado, y no estamos en eso”, subrayó.

Definió las relaciones entre el partido y el actual cónsul, Eligo Jáquez, como muy buenas y la comunidad dominicana está feliz con las acciones que él viene desarrollando.

“No podemos desesperarnos, porque hay un momento ahora mismo que nos vas a facilitar el desarrollo de nosotros como institución, como partido y a la diáspora también”, concluyó.

