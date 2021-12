Llamado a GL y campeonato con Gigantes, momentos especiales para Hanser Alberto

Comparte esta noticia

“Cuando me llamaron por primera a vez a Grandes Ligas, y el campeonato con los Gigantes del Cibao han sido momentos sumamente especiales para mi carrera”

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- “Me he mantenido saludable, pienso que la consistencia en mi trabajo ha sido la clave, me ha permitido hacer los ajustes necesarios y las cosas están saliendo bien” expresó Alberto acerca de su buen desempeño en esta temporada de béisbol.

Hanser Alberto manifestó que no tiene ninguna restricción para jugar en esta liga y que tiene en mente jugar hasta la Serie del Caribe si Dios se lo permite, en cuanto a Grandes Ligas se siente positivo, sabe que su trabajo ha demostrado el material y el talento que tiene, manifestó que tiene varios equipos interesados y está esperando una buena propuesta y la mejor opción para la próxima temporada.

“Ha sido muy agradable tener el público de regreso esta temporada en los estadios, me siento bien porque tenemos un equipo bien estructurado y balanceado, la gerencia se ha preocupado por hacer un tremendo trabajo, la liga a nivel general está muy bien balanceada, equipos con mucho talento y profundidad, por eso vemos lo cerrado que se ha mantenido el standing”, se refirió Alberto acerca de cómo visualiza la competencia reñida esta temporada.

Alberto se ha consolidado en la liga de béisbol invernal como uno de los bateadores más consistentes, desde su primera temporada. Actualmente es líder de bateo y de imparables de LIDOM con promedio de bateo de .328 y 38 indiscutibles.

“Yo respeto y le tengo mucho aprecio a Lino, yo al principio estaba relajando, pero él se lo tomó en serio y me vociferó cosas no agradables, y yo solo le preguntaba que cuál era la razón de su reclamo, porque tengo conocimiento del juego y sé cuándo es posible hacer un toque, el juego estaba por 4 carreras y en béisbol pasan muchas cosas, con un cuadrangular se puede empatar, ahora con una diferencia de 5 carreras no me verás tocando, son de las reglas no escritas, los ánimos se caldearon y luego los muchachos salieron del dogout, pero en ningún momento le dije nada fuera de lugar, esas son cosas que pasan por el calor del juego” , expresó Alberto acerca del incidente con Lino Rivera en un partido con los Toros del Este, primera vez que se ve envuelto en un momento de tensión que provocó que se vaciaron las bancas de los equipos.

Intereses de Hanser en su tiempo libre

Alberto es una persona sencilla que le gusta pasar tiempo en familia, le gusta jugar dominó con sus familiares y allegados y pasar tiempo con los niños en el play.

Desde los inicios de su carrera Alberto se ha ganado el cariño de la fanaticada especialmente de los más pequeños por su humildad y el apoyo que le brinda a cada uno de ellos, sobre todo en la comunidad de Guiza de donde es nativo.

