Llama no reciclar dirigencia PLD en circunscripción 1-EE.UU; tilda pasada JCE no respetar votantes

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El postulado candidato a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la circunscripción Uno en los Estados Unidos, doctor Yomare Polanco, hizo un llamado a la máxima dirección de la organización para que no sean reciclados en las posiciones de dirección en dicha demarcación sus antiguos dirigentes.

Polanco, basa su petición en que han venido dirigiendo el PLD y al no hacer el trabajo político ante la comunidad es que la organización ha perdido en el 2012, 2016 y 2020, porque siempre ponen primero sus intereses personales.

“Están lleno de tantas mezquindades, todavía siguen apostando y apoyando las viles acciones en que incurrieron integrantes de la JCE, con el director del Voto del Dominicano en el Exterior, ingeniero Gilberto Cruz Herasme, a la cabeza, tratando de impedir nuestro triunfo, que descansa en el Tribunal Constitucional (TC).

“Sigo en el PLD pero sin ellos, que nunca me apoyaron porque saben que no los necesito”, y que nuestra candidatura fue más comunitaria que partidaria, por lo que solo el presidente Luis Abinader obtuvo más votos que nosotros, precisó.

Polanco, con una estructura de liderazgo comunitario, social y política durante décadas por sus obras de filantropía en más de 22 estados de USA, al igual que en varias provincias de su natal República Dominicana, aseguró que la pasada JCE ha sido la peor desde su fundación en abril de 1923.

Señaló que la misma presidida entonces por Julio César Castaños Guzmán se vendió y no supo de una manera u otra, tener el valor profesional, patriótico, democrático y constitucional de respetar a los votantes y el derecho de los constituyentes de elegir y ser elegidos, que es un derecho otorgado por nuestra Constitución”, afirmó en un documento de prensa.

Reiteró que los integrantes del organismo electoral en la circunscripción se robaron 28 colegios en Nueva Jersey, quemaron boletas en Washington y Pensilvania, tiraron votos a la basura y los contaminaron para que no se contaran para perjudicarnos.

“Espero que vaya mucha gente presa y destituida para que no sigan haciendo daño y que se entienda que a la diáspora hay que respetarla, donde no puede venir cualquiera a hacer lo que le da la gana, como lo hicieron ellos”, subrayó.

Añadió, “lo que esa JCE le hizo no fue a él, sino al pueblo votante, especificando que de 30,885 que votaron a su favor, solo aparecieron 15 mil votos más 5,667 nulos y nunca los quisieron revisar, pero cuando revisamos a New York gané con 384 votos.

“Entiendo que ahora hay una junta que tiene valores, que va a darle seguimiento a toda esa trampa, a la mafia electoral que hubo, indicó.

“Tengo dos años para someter todo ante los tribunales de EE. UU. pero si en dos o tres meses no se me ha hecho justicia, no me queda de otra que someterlo en territorio estadounidense”, y esto no es una amenaza, advirtió, es mi derecho y el de nuestros votantes.