Llama hispanos NYC recuperar beneficios seguros de salud.

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El bróker y experto en seguros de salud (Medicaid y Medicare) en esta ciudad, Jaime Vargas, hace un llamado a los hispanos, especialmente a los dominicanos, para que recuperen los beneficios que proporcionan los mismos.

Vargas, explica que por desconocimientos decenas de miles de hispanos en el Alto Manhattan, El Bronx y demás condados, dejan de percibir beneficios como una cuidadora en el hogar (Home attendant).

Asimismo, recibir $158 dólares mensual y otros 170 dólares que le paga el Medicaid, y por no llenar una aplicación no están recibiendo esas ayudas. Además, poder visitar especialistas en las enfermedades que posean y no tener que pagar, entre otros.

Las personas que tienen Medicaid y que en algunas oficinas le han dicho que no lo aceptan, y muchos de nuestros envejecientes no están acudiendo a ellos porque no poseen los recursos para pagarlo, y nosotros podemos garantizarles que pueden recibirlo.

Toda persona que pase de los 954 dólares que reciben del Seguro Social (SS) le niegan el derecho a tener “Medicaid-Per-Se”.

Si gana más de esa cantidad al visitar un médico, luego tiene que pagar porque el “Paydown” es muy alto y la mayoría de las personas prefieren no pagarle y le dicen “usted no califica”.

Todo aquel que tenga Medicaid, aunque reciba más de 954 dólares califica para el Medicaid, reiteró Vargas.

Para consultas y asesoramiento gratuito, los envejecientes pueden visitar su oficina, ubicada en el 1286 de la avenida Saint Nicholas, entre las calles 174 y 175, en el Alto Manhattan, con teléfono 212 923-4343, precisó.

