Llama a Salud Pública sacar de las calles a los enajenados mentales en Barahona

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- El precandidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos García, denunció el poco interés que muestran las autoridades de Salud Pública en sacar de las calles a los enajenados mentales que deambulan en esta ciudad.

García dijo que algunos se pasean por las calles como su madre los trajo al mundo, pululan harapientos y malolientes, no porque ellos quieran, sino porque sus condiciones mentales no se lo permiten, no tienen raciocinio, lo han perdido por múltiples razones.

Asimismo consideró desagradable que los enfermos mentales hayan sitiado el parque central y otros lugares, y que en varias ocasiones tienen un proceder violento con las personas.

Llamó a las autoridades gubernamentales de este municipio a unirse y buscar un lugar donde puedan pernoctar estos desdichados de la sociedad.

El aspirante peledeísta insistió en que el Gobierno tiene mucho que hacer en ese sentido, tras indicar que ellos, los enfermos mentales, también son humanos.

Pidió al Gobierno construir un centro en esta provincia, donde las familias puedan alojar e ir a ver a sus enfermos mentales.

Relacionado