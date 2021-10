LJ Figueroa firma con Golden State

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El equipo de Golden State Warriors ha firmado al agente libre dominicano L.J. Figueroa.

La noticia la dio a conocer el propio equipo en sus redes sociales este miércoles.

LJ, de 23 años, jugó recientemente con los Leones de Santo Domingo de la Liga Nacional de Baloncesto, fue el primer pick de la LNB. Antes con el Club Rafael Barias.

The Warriors have signed free agent guard/forward L.J. Figueroa.

L.J., 23, appeared in 26 games (21 starts) during his senior season at the University of Oregon in 2020-21, averaging 12.3 points, a team-high 6.1 rebounds and 1.58 steals. pic.twitter.com/Dznsp0b1EX

— Golden State Warriors (@warriors) October 13, 2021