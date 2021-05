LJ Figueroa cuenta cómo llegó al Barias; quiere una oportunidad para jugar en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por el 2019 LJ Figueroa era un desconocido que fue llamado por la Federación Dominicano de Baloncesto para que fuera parte de la selección para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Antes de irse a la fría ciudad de Lima, LJ vio varios partidos en el TBSDistrito, siendo flechado por el equipo de Villa Consuelo, el Rafael Barias, de ahí todo fue historia.

LJ, un shooting guard / small forward, de 23 años, nacido en Lawrence, Massachusetts, pero de padres dominicanos, será la cara del Barias para el torneo que inicia este miércoles.

“Yo vine al país en el 2019 para jugar con la selección nacional, vi varios partidos del Barias, uno de ellos contra el Mauricio (de Villa Juana) y me encantó su juego y fanaticada”, narró LJ, quien jugó la temporada pasada en la División I del Baloncesto Colegial (NCAA en sus siglas en inglés), con los Ducks de Oregon.

“Me gustó su juego, vi que son una familia y por eso estoy aquí”, comentó LJ, que antes de llegar a Oregon, jugó dos años con la Universidad de St John’s. “Sus fanáticos me inspiraron”.

“Tengo tres días aquí (con el Barias) y ellos me han enseñado mucho de su juego, además de que veo armonía…ya tengo deseo de que inicie el torneo y a ganar con el Barias”, exclamó LJ, con un español malo, pero entendible.

La historia de LJ es poco conocida en el país. El hoy jugador profesional vivió un tiempo en Mao, provincia Valverde, a los 7 años, ya que allí vivía su madre. Su padre es de Santo Domingo.

“Yo no solo viví aquí (en Mao), venía año tras años”, detalló. “Por eso me gusta la bachata, el merengue y el reguetón, aunque no lo entiendo, lo bailo (risas)”, argumentó sobre su dominicanidad.

LJ confesó que tiene deseo de llegar a la NBA, por lo que se inscribió al draft de la mejor liga del mundo.

“Si no me eligen, espero me llamen de la Liga de Desarrollo -DLeague-”, reveló. “Si no, yo juego hasta en España, pero seguiré desarrollando mi baloncesto y por eso hoy estoy aquí”.

En 26 partidos con Oregon, 21 iniciados, LJ compiló 12.3 puntos y 6.1 rebotes.

Su amistad con Chris Duarte

Chris Duarte y LJ Figueroa llevaron a Oregon a los mejores 16 en la Locura de Marzo de la NCAA.

En ese tramo, LJ y Duarte hicieron mucha empatía, tanto así que el hoy bariano se sintió mas dominicano que nunca.

“Chris (Duarte) me hablaba diario sobre la prensa dominicana, lo que hablaban de nosotros, eso me emocionaba”, dijo. “Me decía que sus padres le hablaban de lo que sentían los dominicanos al vernos en ese tramo de la temporada”, declaró.

“Éramos 2 y 3, nos decían los dominicanos (en el equipo), porque siempre nos veían juntos”, detalló.

Elogió al nativo de Puerto Plata, Chris Duarte. “Un tipo increíble, es humilde, trabajador incansable…espero llegue a la NBA”, comentó emocionado sobre su antiguo compañero en Oregon, quien se perfila será otro dominicano que juegue en la NBA. “Trataba a todo el mundo igual”.

“No descansaba, iba al gimnasio lo miraba tirando bolas, todo el tiempo…Chris se ganó lo que viene y es a base de esfuerzo”, aseveró.

Por último, dejó claro que si la selección lo llama otra vez, dirá que sí, ya que le gustó la experiencia vivida en Lima.

La selección de baloncesto masculino participará del torneo de repechaje olímpico en busca de un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es parte del Grupo A en el que se enfrentará al equipo número nueve del mundo y anfitrión, Serbia.

Sepa más

Le quedan tres materias para graduarse de Historia en la Universidad de Oregon.