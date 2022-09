Lizzo gana un Emmy por su programa de competición para bailarinas “grandes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES, EE.UU.- La cantante Lizzo sorprendió este lunes al ganar el Emmy al mejor programa de competición por “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”, un formato de telerrealidad en el que varias mujeres compitieron por ser parte del cuerpo de baile en la gira mundial de la artista.

“Cuando era pequeña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: Gorda como yo, negra como yo y guapa como yo”, aseguró Lizzo al recoger el galardón.

La cantante se refirió así a la premisa fundamental del concurso estrenado en marzo por Amazon Prime Video y que contó con la participación de 13 bailarinas con sobrepeso.

Desde que comenzó su carrera, Lizzo ha sido muy activa a la hora de defender otros tipos de belleza femenina, alejados de los cánones habituales.

“Hace un año estas mujeres estaban grabando un concurso que cambió sus vidas, ahora han ganado un Emmy y han ido de gira mundial”, añadió la cantante después de afirmar que hay muchas personas que creen que no tienen talento cuando lo que en verdad les falta es “una plataforma”.

Los seguidores de la estrella señalaron rápidamente que ya cuenta con un Emmy y varios Grammy, por lo que solo necesitaría un Óscar y un Tony para lograr la consideración de “EGOT”, la etiqueta con la que se destaca a los ganadores de los cuatro principales premios en la industria del espectáculo estadounidense.

Aunque Lizzo lleva más de una década publicando música, sus dos primeros discos tuvieron una acogida discreta hasta que el tercero, “Cuz I Love You”, la catapultó a la fama mundial en 2019 gracias a éxitos como “Juice”, “Tempo” y “Truth Hurts”.

Su combinación de hip-hop, funk y soul aderezada con mensajes positivos llevaron a Lizzo a ser la artista más nominada en los Grammy de 2020 con 8 nominaciones, de las que finalmente ganó 3 premios.

Por su parte, los premios más conocidos de la pequeña pantalla, se entregaron este lunes con “Succession” como la gran favorita entre las series dramáticas y “Ted Lasso” en el apartado de comedia.

Desde las 17.00 de Los Ángeles (1.00 GMT del martes) el Microsoft Theater acogió una ceremonia que volvió al formato presencial, con invitados y alfombra roja, después de dos ediciones reducidas por la pandemia.

Sin embargo, el coronavirus siguió haciendo mella porque la cadena organizadora de este edición, la NBC, redujo el aforo y el número de medios acreditados en la alfombra roja para evitar posibles contagios entre sus invitados que obliguen paralizar los rodajes en curso, muchos de los cuales acumulan meses de retraso.

