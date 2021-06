Liz seguirá con equipo RD; Dawel Lugo también jugará

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- Organizaciones de la Liga Mexicana de Béisbol dieron su aprobación para que el abridor Radhamés Liz y el jugador de las esquinas del cuadro Dawel Lugo participen con la República Dominicana en el último Clasificatorio Olímpico de Béisbol.

Liz repetirá con el equipo dominicano, luego de trabajar 3.2 episodios de 4 ponches durante el partido contra los Estados Unidos en el pasado Preolímpico de América.

Actualmente el derecho de 37 años y nativo de El Seibo integra la novena de los Leones de Yucatán, donde tiene 1-0, 0.00 de efectividad y 4 ponches en 5.0 episodios.

En el caso de Lugo, bateador derecho de 26 años, sustituirá en el roster nacional a José Bautista, quien no acompañará al equipo debido a que su esposa dará a luz muy cerca a la fecha del torneo que se jugará del 22 al 26 de este mes en Puebla, México.

Con los Mariachis de Guadalajara, Lugo tiene .279 de promedio y .343 de porcentaje de embasarse, con 13 remolcadas, 9 anotadas y 1 cuadrangular en 15 juegos.

Al igual que Liz, Lugo tiene experiencia en las Grandes Ligas, en su caso con los Tigres de Detroit entre 2018.y 2020. En la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Liz pertenece a las Estrellas Orientales y Lugo a los Tigres del Licey.

Profundidad en la receptoría

El Programa de Béisbol Olímpico (Probeisbol) también consiguió la disponibilidad del receptor Roldani Baldwin, quien se encuentra jugando en la sucursal AA de los Medias Rojas de Boston.

Baldwin, de 25 años y oriundo de Puerto Plata, batea .279 en 19 juegos con los Portland Sea Dogs, con .397 de porcentaje de embasarse, 4 dobles, 1 jonrón y 7 impulsadas. En Lidom es miembro de la reserva del Licey.

Permisos logrados hasta el momento

Liz, Lugo y Baldwin se unen a Julio Y. Rodríguez (OF), Luis Felipe Castillo (PD), Junior García (PZ), Ramón Torres (IF), Johan Mieses (OF), Raynel Espinal (PD) y Marcos Diplán (PD) entre los jugadores que recientemente el Programa de Béisbol Olímpico (Probeisbol) ha logrado comprometer para el torneo en el que los quisqueyanos disputarán con Venezuela y Países Bajos el último cupo para el béisbol de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Relacionado